EMS會議 探討路易斯安那州選區重劃案

最高法院就路易斯安那州選舉案將於本月作出裁決。（圖由EMS提供）

近期，圍繞路易斯安那州選區重劃的法律鬥爭成為全美關注的焦點。該案緊隨阿拉巴馬州 具有里程碑意義的艾倫訴米利根案（Allen v. Milligan）之後，該案中美國最高法院維持了「投票 權法案」（Voting Rights Act, VRA）的有效性，確認黑人選民在選區劃分中應享有公平代表權。隨著各州立法機構考慮削弱選民保護的法案，路易斯安那州的案件成為這場全國性法律鬥爭的下一個關鍵考驗，其裁決可能對全美投票權和代表權產生深遠影響。

在3月14日的EMS會議中，公平與正義權力聯盟執行董事阿什利謝爾頓（Ashley Shelton），全國有色人種協進會法律辯護與教育基金會顧問維多利亞文傑（Victoria Wenger），洛杉磯第三區公共服務專員戴文路易斯（Davante Lewis）和路易斯安那州美國公民自由聯盟執行董事阿拉奥多姆（Alanah Odoms）共同探討了該案。

本案涉及的核心問題是路易斯安那州立法機構在2020年人口普查 後繪製的選區地圖是否違反了「投票權法案」。當時，人口普查資料顯示，該州黑人居民比率上升，而白人居民比率下降，然而，州立法機構仍然通過了一張僅包含一個黑人占多數的選區的國會選區地圖。多個民權組織代表黑人選民稱這張地圖違反了「投票權法案」，未能給予黑人選民公平的政治代表權。

2022年，路易斯安那州中部地區法院在初步聽證會上裁定，該地圖可能違反了VRA，命令州立法機構重新繪製選區。然而，州立法機構未能按要求修改地圖，導致該案進入上訴階段，同時，阿拉巴馬州的米利根案進入美國最高法院審理。2023年，美國最高法院裁定阿拉巴馬州必須重新繪製選區，以增加黑人選民的代表權。該裁決為路易斯安那州案件奠定了法律基礎，使其在上訴過程中得以恢復。

2024年初，法院要求路易斯安那州立法機構重新繪製選區地圖。在共和黨控制的州立法機構主導下，該州最終繪製了一張包含兩個黑人占多數選區的新地圖。這一結果看似符合民權組織的訴求，但地圖的具體劃分方式卻引發了新的爭議。州立法機構採用了一種不同的劃分方式，使新的黑人選區向西北方向延伸，這一調整被認為是出於政治考量，為了削弱民主黨在該州國會代表團中的影響力，同時保護現任共和黨籍國會議員的選區布局。

文傑表示，本案不僅關乎路易斯安那州選民的公平代表權，還涉及未來幾十年美國如何平衡憲法原則、立法機關的主權，以及保護少數族裔選民權利的關鍵法律問題。謝爾頓也認為案對於全美少數族裔選民的權益具有深遠影響。

本月美國最高法院預計將對該案作出裁決，其結果不僅將影響路易斯安那州的國會選區劃分，也可能進一步決定投票權法案在新時代的適用性。在選民權益受到不斷挑戰的背景下，本案無疑成為美國選舉制度改革進程中的關鍵節點。