陳立武出任英特爾CEO 提振亞裔工程師信心

英特爾公司宣佈華裔陳立武（Lip-Bu Tan）為公司CEO。（圖源英特爾官網）

英特爾 公司3月12日宣布，董事會已任命馬來西亞華裔陳立武（Lip-Bu Tan）為公司執行長，該任命將於2025年3月18日正式生效。陳立武將接替之前擔任臨時聯席首席執行官的辛斯納（David Zinsner）和霍爾豪斯（Michelle Johnston Holthaus）。

隨著陳立武接任CEO ，辛斯納將繼續擔任英特爾執行副總裁兼財務長，而霍爾豪斯則繼續領導英特爾產品部門。英特爾在聲明中表示：「陳立武是一位傑出的領導者，憑藉其在技術行業的專業知識、與產品和代工生態系統的深厚聯繫，以及為股東創造價值的出色紀錄，他完全符合英特爾下一任首席執行官的要求。」聲明還強調：「在他漫長而輝煌的職業生涯中，陳立武以創新者的身分聞名。他始終以客戶需求為核心，透過提供差異化解決方案贏得市場，並營造高效企業文化推動公司成功。」

陳立武聲明表示，很榮幸能夠加入英特爾並擔任CEO，英特爾是一家標誌性公司，他十分尊重和欽佩，他看到重塑業務、提升客戶服務品質，並為股東創造更大價值的重大機遇。他指出，英特爾擁有強大的計算平臺、龐大的客戶基礎以及穩固的製造實力，隨著工藝技術路線圖的重建，公司將進一步鞏固市場競爭力。「我期待加入英特爾，與整個團隊攜手努力，共同推動公司的未來發展。」

陳立武在半導體行業擁有超過20年的經驗，並在英特爾生態系統中建立了廣泛聯繫。他曾於2009年至2021年擔任Cadence Design Systems的CEO，在任期間推動公司重塑品牌，並打造以客戶為中心的創新文化。任職期間，Cadence的收入成長逾一倍，營業利潤率大幅提升，股價上漲逾3200%；此外他還是Walden Catalyst Ventures的創始管理合夥人，以及 Walden International 的董事長。他畢業於南洋理工大學，擁有物理學士學位，並獲得麻省理工學院核工程碩士學位和舊金山州大工商管理碩士學位。

陳立武的加入不僅提升市場信心，也在工程師群體，尤其是亞裔 科技人才中引發熱議。在美國科技產業競爭日益激烈的背景下，英特爾選擇一位具有亞洲背景、熟悉半導體生態的領袖執掌大局，不僅有助於加強全球業務合作，也增強亞裔工程師信心與歸屬感。

此次領導層調整正值英特爾積極推進業務轉型的關鍵時期。近年來，該公司在推進製程技術、提升產品競爭力、拓展代工業務等方面加大投入。陳立武上任，被解讀為英特爾加速執行技術路線圖、強化供應鏈布局的重要信號。