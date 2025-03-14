不滿馬斯克 灣區不少特斯拉車主急於脫手

灣區特斯拉車主紛紛換車，與馬斯克分手。（電視新聞截圖）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，由於反馬斯克 （Elon Musk）情緒的高漲，以及市場對曾經風光無限的該清潔空氣汽車需求的下降，特斯拉 車主們意識到自己已經處於水深火熱之中。一些人即便承受慘重損失也要出售或交易他們的汽車。

特斯拉的突然衰落可能是抵制馬斯克正在聯邦政府領導解雇工人和裁減機構的最鮮明象徵。長期以來，這位億萬富翁一直以挑釁者自居，先是對抗COVID封鎖，然後又顛覆了社交媒體網站Twitter。心懷不滿的消費者曾經抵制過他的產品，但直到最近馬斯克與川普總統結成聯盟，公眾的憤怒才激起了大規模的反抗。

批評馬斯克的人將他們的不滿情緒投射到他的汽車公司身上，使特斯拉成為文化戰爭的化身。過去，這些電動汽車以豪華設計、強勁馬力和環境可持續性而聞名。但如今，許多人把它們形容為滾動的MAGA帽子。愈來愈多購買了這些汽車的車主急於脫手，經銷商也爭相跟上步伐。

舊金山奧迪公司的營運長漢森（Andy Hansen）說，他的員工上周談成了五筆特斯拉交易，並為其他希望出售特斯拉的客戶做了評估。Mercedes-Benz of Marin公司總經理易卜拉希米（Omar Ibrahimi）說，在過去的一個月裡，他也看到了特斯拉交易的 「湧入」。

特斯拉股價的下跌似乎反映了不滿情緒的加劇。到上周為止，特斯拉的股價已經下跌了30%，比大選後的高點下跌了50%。

在柏克萊加大（UC Berkeley）哈斯商學院（Haas School of Business）市場營銷專家皮爾斯（Bill Pearce）看來，股價下跌表明，機構投資者對公司的發展前景不再抱有信心，而機構投資者持有的股份遠遠多於散戶投資者。皮爾斯指出，與美國相比，特斯拉在歐洲的業績下滑更為嚴重，在德國和挪威等國的銷售都出現了下滑。