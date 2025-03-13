聖荷西第4座…阿爾馬登湖地區公園 全包式遊樂場揭幕

聖荷西市長馬漢参與開幕儀式。（記者龔玥／攝影）

聖荷西 阿爾馬登湖地區公園（Almaden Lake Regional Park）的全新全包式遊樂場於本月正式揭幕，為所有年齡的市民提供了無障礙的休閒空間。這座占地0.5畝的遊樂場是聖荷西市第四個全包式遊樂場，標誌著該市在建設更加包容、多元的公共設施方面邁出了重要一步。

揭幕儀式當天，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、第十區市議員凱西（George Casey）、聖克拉拉縣議員安倍 -古賀(Margaret Abe-Koga)，以及公園、娛樂和社區服務局（PRNS）主任西西雷利（Jon Cicirelli）等官員共同出席，與社區居民一同見證這一重要時刻。

馬漢致辭：「全包式遊樂場不僅是一個遊戲場所，更是一個象徵，代表著我們致力於讓聖荷西成為一個對每個人都更加友善和包容的城市。這裡的孩子，無論能力如何，都可以平等地享受快樂。」

市議員凱西強調了該遊樂場對社區的重要性：「這座遊樂場的建成，意味著更多的孩子和家庭可以在這裡安全、自由地探索、學習和成長。這是我們推動公共設施公平化的一大步。」

新落成的遊樂場配備了多種創新設施，包括感官互動遊戲區、音樂遊戲裝置、安靜空間、升級版ADA（美國殘障人法案）無障礙洗手間，以及便捷的座椅和遮陽設施。此外，園區內還增設了雨水生物滯留系統，以提升環境可持續性。

「我們希望打造一個能夠真正滿足所有兒童和家庭需求的遊樂場，無論是有特殊需求的孩子，還是喜歡冒險的孩子，都能在這裡找到屬於自己的樂趣，」西西雷利說，「從滑梯到攀爬架，再到適合輪椅使用者的遊戲裝置，每一處都體現了包容性設計的理念。」

此次遊樂場的建設部分資金由聖克拉拉縣全包遊樂場資助計畫提供，這是該縣推動無障礙公共設施建設的重要項目之一。縣議員安倍-古賀表示：「全包式遊樂場不僅是對兒童友好的，更是對整個社區友好的。我們希望通過這些設施，讓每個人都能享受到公共空間帶來的樂趣。」