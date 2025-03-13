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灣區媽媽教室 吳欣怡21日談「紅樓夢裡寶黛的前世今生」

記者江碩涵／聖荷西報導
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講者吳欣怡畢業於師大國文系及國文所，對文字有敏銳的感受，自覺骨子裡流著詩人血液。（吳欣怡提供）
講者吳欣怡畢業於師大國文系及國文所，對文字有敏銳的感受，自覺骨子裡流著詩人血液。（吳欣怡提供）

金山灣區媽媽教室迎來春季最後一場活動，負責人高玉麗說，許多媽媽以前都熟稔「紅樓夢」經典文學著作，在美國生活多年，許多人也都忘了曾經有過的文學夢想，今年春季特地邀請僑居灣區的前高中國文老師吳欣怡，講題為「人生若只如初見：紅樓夢裡寶黛的前世今生」，演講時間是3月21日上午10時至12時。本場次將限量贈送世界日報，先到先贏，並準備了茶點，希望讓聽者一同感受，茶樓聽說書的趣味。

講者吳欣怡(Angel Wu)畢業於師大國文系及國文所，兒時就對文字有敏銳的感受，熱愛中國文學，尤以純文學，一頭栽進，終身熱切。她自覺骨子裡流著詩人血液，天真、浪漫、熱忱、勇敢。少時讀詩、寫詩，活在詩意裡，常趁著空檔，帶著小札與閑適，隻身往赴一趟流浪之旅。在流浪中，尋覓詩人的蹤跡，去踏先人的步履，在城市、在海邊、在鄉野、在山間。施施而行，漫漫而遊，去用身體與心靈，感受生命的美好，然後將這麼多的感動，全數帶回，細細收藏，好好分享。

吳欣怡曾在大學聯考中取得國文科全國榜首，後因緣際會站上講壇，在高中任職國文教師十餘年。她說，希望聽者能像自己一樣，愛上文學，覓得箇中好處，受用一世；常在課間穿插許多故事，饒富趣味同時習得知識，也覺可謂是半個說書先生了。

吳欣怡說：「一本書，一世界；在書中，我們漫步在別人的靈魂裡，從他們的世界裡路過。這次為聽者帶來紅樓夢，這部集中國古典小說大成者，去窺看寶玉黛玉的前世今生，去傾聽他們內斂熱烈的心音，去感受世家大族的華麗與蒼涼，去共情一場一輩子的眼淚。」

本次文學講座特別準備茶點，希望讓聽者一同感受，茶樓聽說書的趣味。

講座時間為3月21日上午10時至12時，地點在金山灣華僑文教服務中心（100 S. Milpitas Bvd., Milpitas, CA95035）。

灣區 世界日報

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