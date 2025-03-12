塞拉公園戶外遊樂區改建工程 今春完工

塞拉公園（Serra Park）戶外遊樂區翻新將於近期完工。（桑尼維爾政府提供）

位於桑尼維爾的塞拉公園（Serra Park）戶外遊樂區的建設工程正如火如荼地進行，預計在今年春季完工。升級後的遊樂園能提升園區的戶外教育環境，改善遊樂設施，以提供更安全、多功能的學習與遊戲場地。

此次升級改造包括鋪設全新的防滑地面，提高兒童活動的安全性，同時增設現代化的戶外遊戲裝置，讓孩子們在玩樂中鍛鍊身體、培養社交能力。此外，園區還將安裝圍欄和可鎖定的入口大門，以確保兒童的安全，並設立多個教育學習站，為戶外課堂提供更多可能性。

市府表示，塞拉公園不僅是幼稚園的重要活動場所，同時也是社區居民的熱門休閒場地。園內設施完善，涵蓋籃球場、網球場、燒烤區、大型團體野餐區、多用途運動場、會議室及兒童遊樂區等。其中，公園內設有四個配備電源插座的野餐地點，適合家庭聚會與社交活動。此外，園區還設有帶照明的運動設施，其中網球場的燈光可持續開放至晚上10點，方便市民夜間運動。

公園占地約11.9畝，園內設有多個可容納不同規模團體的活動場地，提供從20人至90人的座位安排。公園的一大特色是潺潺流淌的小溪，為園區增添了自然生態氛圍，使其成為適合親子 休閒、戶外運動與社區活動的理想場所。

此外，公園部分設施的使用需獲得相關許可證，例如燒烤場地、充氣城堡、酒精飲品等，以確保公共安全與秩序。園區每日開放時間為上午6時至晚上9時，夜間網球場燈光可使用至晚上10時，滿足不同時間段的休閒需求。