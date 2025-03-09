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銷售疲軟+關稅問題 慧與科技要裁2500人

編譯組／綜合報導
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從矽谷遷至德州的慧與科技，將裁員 2500 人。(電視新聞截圖)
從矽谷遷至德州的慧與科技，將裁員 2500 人。(電視新聞截圖)

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，由於銷售疲軟和關稅的不確定性，慧與科技（Hewlett Packard Enterprise，HPE）將裁員約2500人。

另外500名員工將通過自然減員的方式流失。截至去年10月，該公司共有6萬1000名員工。

2020年，該公司將總部從聖荷西（San Jose）遷至德州休斯頓（Huston, Texas）地區的斯普林（Spring），該公司在灣區仍有員工，目前尚不清楚有多少加州員工會受到影響。截至7日，HPE尚未向加州官員提交裁員通知。

HPE產品線包括伺服器（servers）、雲端和金融服務。該公司第一財季的收入為79億美元，同比增長16%。該公司對第二財季的收入預期為72億至76億美元，低於分析師預期。

HPE預計，兩年內與裁員有關的成本約為3億5000萬美元，到2027財年將節省約同等數額的成本。該公司股價7日下跌約13%。

HPE於2015年從惠普HP分拆出來，現在兩者是獨立的公司。上周，HP還表示正在進行大規模裁員，總裁員人數約為2000人。HP主要生產電腦和印表機。

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