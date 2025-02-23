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增幅50% 加州15年後高齡人口劇增

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
預計2040年將迎來高齡人口急劇增長。(Christian Bowen/ Unsplash)
預計2040年將迎來高齡人口急劇增長。(Christian Bowen/ Unsplash)

加州公共政策研究院日前召開「加州高齡人口」線上研討會。會議討論認為加州正面臨史無前例的人口結構轉型，預計到2040年會迎來高齡人口急劇增長，需要準備應對高齡人口劇增的前景。

加州公共政策研究院高級研究員約翰松（Hans Johnson)表示，加州的政策制定者已經擁有可以幫助他們規畫應對這一趨勢的工具和措施。他著重提到了加州財務部對人口的預測以及州府聚焦住房、醫療、平權、照護以及經濟保障等議題的「高齡計畫（Master Plan on Agin)。」但有關本州高齡人口未來在社會經濟層面的變化數據等比較有限。

約翰松表示「2020年到2040年之間，加州高齡人口將從不到600萬人增長到超過900萬。增幅將近50%。」到2040年， 22%的加州人年齡會達到65歲以上，而2020年只有14%。75歲到84歲年齡段的人群增長尤其快。

此外，加州的高齡人口還會更加多元化。海外出生的高齡人口到2040年會上升到40%，而2020年只有29%。約翰松認為這主要來源於1980年代以來以拉丁裔和亞裔為主的移民潮。他說：「很多1980年代和之後來到加州的人即將或是會在接下來20年間達到退休年齡。」

約翰松還強調了要同時去看數字和佔比。一方面細分年齡組的佔比變化尤其明顯。「例如90歲以上的組別是增長最快的，但並沒有那麼多90歲以上的人士，所以總體數字的變化並不大。」另一方面，高齡人口總數的大幅躍升意味著，雖然獨居和貧困高齡人士的佔比預計會下降，但總數上依然會增加。

政策研究院研究員車保利（Paulette Cha)認為應對不同年齡段人士的需求和挑戰非常關鍵。她說：「很多時候我們提到高齡人口的時候，都直接說是60歲以上或65歲以上，這真的太粗略。實際上在這個年齡畫分中還有很多不同的階段。」

她舉例說明：「75到84歲的年齡段可能不是剛退休，周遊世界，幫助撫養孫輩的人生階段。我認為這是需要真正有質量、有文化關懷的醫療的階段。」

約翰松最後表示公共政策研究院計畫以目前的研究成果為基礎，推動「了解加州未來」的計畫，聚焦包括住房、遊民、長照負擔和高齡服務地區差異等議題。

加州 退休 亞裔

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