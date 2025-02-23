GoldenSky音樂節今年暫停 明年盛大回歸

沙加緬度最大鄉村音樂盛事GoldenSky音樂節，2025年暫停舉辦。(電視新聞翻攝)

沙加緬度最大鄉村音樂盛事GoldenSky音樂節2025年暫停舉辦，這一消息是由沙加緬度市府觀光 局20日在社群媒體 上宣布。據了解，GoldenSky原預定在Discovery Park舉行，但觀光局表示，這場音樂節將停辦一年，並將於2026年以更強大的陣容回歸。

根據「沙加緬度蜂報」報導，沙加緬度觀光局在社群媒體貼文表示，經過三年精采的鄉村音樂表演，決定2025年按下暫停鍵，為的是讓GoldenSky在2026年以更強大的姿態回歸。沙加緬度觀光局寫著：「這並非一個容易的決定，但我們承諾會為GoldenSky的社群呈現最棒的音樂節體驗。雖然今年我們將會想念與大家的相聚，但這不是告別—只是短暫的休息整理，期待2026年再次與大家見面。」

GoldenSky音樂節自開辦以來，一直吸引大量鄉村音樂愛好者，每年都成為沙加緬度的音樂亮點。這項音樂盛會在過去的三年中成功舉辦，並為城市帶來了大量的旅遊人潮和經濟效益。然而由於市場的競爭壓力和藝人資源的有限性，音樂節決定進行調整，以便在未來達到更高的標準和規模。

活動製作人Danny Wimmer Presents的代表Testa指出，雖然他們曾計畫在Discovery Park舉行第三場音樂節，與Aftershock音樂節及GoldenSky並列，但他也提到，新冠疫情 後，現場音樂市場變得飽和，許多小型音樂節不得不關閉，甚至大型音樂節如Coachella也受到了影響。他指出，全美到處都有鄉村音樂節，數量已經非常多，然而能夠參與的鄉村音樂藝人數量有限，當預定一個音樂類型的陣容時，必須與其他同類型音樂節競爭。

另外，Danny Wimmer Presents的總經理Chamie McCurry也談到，獲得優質表演者的難度愈來愈大，並且價格逐漸上漲。以GoldenSky的票價為例，2023年12月開賣時，三天的普通入場票僅售150美元，而VIP票也只售300美元。McCurry在一封電子郵件中表示：「自音樂節開辦以來，我們始終承諾以最具競爭力的票價，為粉絲呈現最佳陣容，創造非凡的音樂節體驗。但當這個目標難以實現時，我們將始終以粉絲和他們的體驗為先。」

McCurry補充說：「這是一個艱難的決定，但我們做出這個選擇時，考量了粉絲和當地社區的利益。我們的目標是打造一個經得起時間考驗的音樂節，這需要我們有時候後退一步，重新調整，再往前邁進。」

由於鄉村音樂的市場競爭愈加激烈，Testa表示GoldenSky音樂節未來可能會嘗試加入其他音樂類型，以吸引更多不同的觀眾群。雖然GoldenSky在2025年將不再舉行，但主辦單位對於音樂節的未來充滿信心，並計畫在2026年恢復音樂節，並有可能帶來更多的音樂元素和表演類型。

此外，Testa還表示，幸運的是，2025年的GoldenSky音樂節門票尚未開售，因此不會造成票務問題。音樂節的休止也給了沙加緬度當地社區時間進行調整，並進一步加強與其他大型活動的協作。