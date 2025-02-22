我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

舊金山第3區 將展開多項交通維修 短期恐帶來不便

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

未來幾周，舊金山第3區將陸續展開多項交通基礎設施維修工程，包括中央地鐵部分區間暫時關閉、纜車路線維修以及Coit Tower停車場及周邊道路整修。這些工程雖將帶來短期不便，但市府強調，最終目的是提升交通安全與便利性，確保市內重要運輸系統的長遠穩定。

由於中央地鐵部分站點滲水問題，市交通管理局（SFMTA）2月26日至3月14日關閉華埠-白蘭站（Chinatown-Rose Pak）至第4街/Brannan站區間，進行修復工作。地鐵T線將暫時改由巴士接駁，乘客可搭乘T線巴士往返第4街/King站與唐人街站，該巴士將沿4街、3街、Kearny街與Stockton街行駛，KT線列車也將合併運行。

當局已調整施工時間表，確保工程不影響剛結束的農曆新年慶祝活動，並於3月14日完工，以迎接隔日的聖派翠克節大遊行（St. Patrick's Day Parade）。

舊金山也是目前全球唯一仍運行纜車的城市，纜車全仰賴滑輪（Sheaves）系統，而目前設備自1980年代以來未曾全面更換。為確保安全與穩定性，SFMTA將在3至5月間陸續維修 California、Powell、Hyde及Mason線的滑輪設備，每條線將有數天的停駛時間。

California線3月18日、4月1、2日、4月8日、4月30日、5月8日與5月15、16日停駛。Powell線則在3月4日、3月25、26日、4月15、16日與4月22、23日停運。Hyde線與Mason線也有多日維修計畫，詳情可至SFMTA官網查詢。

通往Coit Tower的道路不僅是觀光客前往景點的重要通道，對電信塔居民而言也是日常通勤的必經之路。根據交通委員會（MTC）評估，該路段已達「高風險」等級，需立即修復，預計工程持續至4月中旬，並分四個階段進行。

初期將進行路緣坡道施工，預計兩周內完成，不影響居民通行，但將暫時封閉停車場部分車位。隨後將對停車場進行重建，施工約五周，期間僅允許私人車輛與計程車短暫停靠，居民仍可進出車庫。接下來將對Telegraph Hill Blvd部分路段進行基礎整修與重新鋪設，期間Coit Tower停車場將完全關閉，僅允許當地居民通行。

第3區市議員李爾德（Danny Sauter）表示，這些工程將提升舊金山交通基礎設施的安全性與便利性，雖然短期內會帶來一些不便，但長遠而言將改善居民與遊客的交通。

地鐵 舊金山 華埠

上一則

貴騰賭場大酒店歡慶新年贊助舊金山農曆新年花車巡遊

下一則

聖荷西灣區捷運延長線計畫 錯估可節省成本 資金短缺7億到12億

延伸閱讀

法鼓山舊金山道場三月十六日舉辦 襌 · 生活 體驗營

法鼓山舊金山道場三月十六日舉辦 襌 · 生活 體驗營
貴騰賭場大酒店歡慶新年贊助舊金山農曆新年花車巡遊

貴騰賭場大酒店歡慶新年贊助舊金山農曆新年花車巡遊
中央地鐵隧道關閉進行維修工程

中央地鐵隧道關閉進行維修工程
聖荷西居民近80%收入花在房貸 舊金山65%

聖荷西居民近80%收入花在房貸 舊金山65%
舊金山聯合43個地方政府 反對川普削減聯邦科研資金

舊金山聯合43個地方政府 反對川普削減聯邦科研資金

熱門新聞

柯瑞（Stephen Curry）投中一個高難度背對籃框三分球。(擷自YouTube@Chaz NBA)

柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了

2025-02-15 20:21
嚴寰在公司從「科學家（Scientist)」的頭銜做起，九年後已經是部門主管，同時還在柏克萊加大修讀工商管理碩士（MBA)課程。（受訪者提供）

矽谷博士主管被裁員 創業推廣糖葫蘆賣回原公司

2025-02-17 12:59
王鶴棣出場。（記者劉先進╱攝影）

中國男星王鶴棣亮相NBA全明星 粉絲專程從洛杉磯追來

2025-02-14 21:36
Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

2025-02-13 21:18
矽谷庫比蒂諾今年2月12日成交一間溢價高達43.7%的房屋，成交價530萬美元。（翻攝自Redfin）

庫比蒂諾頂級裝潢翻修屋 530萬元溢價43%售出

2025-02-19 20:00
舊金山法醫辦公室公布OpenAI吹哨人巴拉吉的屍檢報告，排除他殺的可能性。(取材自Ｘ平台)

OpenAI吹哨人屍檢 排除他殺可能 證實舉槍自殺

2025-02-18 13:25

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財