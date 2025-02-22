舊金山第3區 將展開多項交通維修 短期恐帶來不便

未來幾周，舊金山 第3區將陸續展開多項交通基礎設施維修工程，包括中央地鐵 部分區間暫時關閉、纜車路線維修以及Coit Tower停車場及周邊道路整修。這些工程雖將帶來短期不便，但市府強調，最終目的是提升交通安全與便利性，確保市內重要運輸系統的長遠穩定。

由於中央地鐵部分站點滲水問題，市交通管理局（SFMTA）2月26日至3月14日關閉華埠 -白蘭站（Chinatown-Rose Pak）至第4街/Brannan站區間，進行修復工作。地鐵T線將暫時改由巴士接駁，乘客可搭乘T線巴士往返第4街/King站與唐人街站，該巴士將沿4街、3街、Kearny街與Stockton街行駛，KT線列車也將合併運行。

當局已調整施工時間表，確保工程不影響剛結束的農曆新年慶祝活動，並於3月14日完工，以迎接隔日的聖派翠克節大遊行（St. Patrick's Day Parade）。

舊金山也是目前全球唯一仍運行纜車的城市，纜車全仰賴滑輪（Sheaves）系統，而目前設備自1980年代以來未曾全面更換。為確保安全與穩定性，SFMTA將在3至5月間陸續維修 California、Powell、Hyde及Mason線的滑輪設備，每條線將有數天的停駛時間。

California線3月18日、4月1、2日、4月8日、4月30日、5月8日與5月15、16日停駛。Powell線則在3月4日、3月25、26日、4月15、16日與4月22、23日停運。Hyde線與Mason線也有多日維修計畫，詳情可至SFMTA官網查詢。

通往Coit Tower的道路不僅是觀光客前往景點的重要通道，對電信塔居民而言也是日常通勤的必經之路。根據交通委員會（MTC）評估，該路段已達「高風險」等級，需立即修復，預計工程持續至4月中旬，並分四個階段進行。

初期將進行路緣坡道施工，預計兩周內完成，不影響居民通行，但將暫時封閉停車場部分車位。隨後將對停車場進行重建，施工約五周，期間僅允許私人車輛與計程車短暫停靠，居民仍可進出車庫。接下來將對Telegraph Hill Blvd部分路段進行基礎整修與重新鋪設，期間Coit Tower停車場將完全關閉，僅允許當地居民通行。

第3區市議員李爾德（Danny Sauter）表示，這些工程將提升舊金山交通基礎設施的安全性與便利性，雖然短期內會帶來一些不便，但長遠而言將改善居民與遊客的交通。