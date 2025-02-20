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情殺？矽谷約會聖地Santana Row情人節凶案 1死

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
情人節Santana Row凶案令人唏噓。（記者徐蓓蓓／攝影）
情人節Santana Row凶案令人唏噓。（記者徐蓓蓓／攝影）

情人節的Santana Row本來是矽谷情侶的約會聖地，不少人早早訂好餐廳的燭光晚餐，或是買好了電影票。但就在14日晚間7時許，Santana Row中心地帶突然出現大批警車封路，很多人甚至因此當晚的約會泡湯。傳聞是有情殺事件。

聖荷西警方經過調查，近日公布了當晚的一些細節。

聖荷西警方消息，當晚7時14分左右，巡邏警官接到有人在Santana Row 300號街區附近打鬥的報警。趕到現場後發現一位15歲的男性受害人被刺傷。警官馬上施救，並將傷者送往附近醫院。但受害人最終因傷勢過重而死亡。

作案嫌疑人在警察趕到之前就逃離現場，至今身分不明。

聖荷西警局凶案組趕到現場後隨即展開調查。目前作案動機和事件經過仍在調查中。

聖塔克拉拉縣驗屍官辦公室在確認受害人身分並通知其親屬後會公開其身分。

警方表示，本案是聖荷西市2025年度的第三起凶案。

據當晚前往Santana Row的王先生表示，自己原本打算和女友一同去Cinemark電影院看電影。本來提前了十分鐘到認為時間應該正好。誰知道開車到路口就出現了很多警車封路。不得已只能將車停到較遠處的停車場，步行過去。誰知道影院門前也被封鎖，只好放棄。最後又花了很長時間才走了出來。

王先生說，在現場聽有人說是情殺，他和女友還唏噓了很久。

聖荷西 電影院 情人節

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