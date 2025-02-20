趙蘊蔚：如果不願傾聽彼此 會將自己置於非常危險境地

趙蘊蔚質疑——如果有人基於自己相信的觀點而提倡改變，就要被懲罰到如此地步嗎。（記者徐蓓蓓／攝影）

趙蘊蔚認為，作為教育委員會中被認為是亞裔 代表的人（儘管不是委員會中唯一有亞裔血統者），更難的是自己能為亞裔社區在這一事件中承受的傷痛做些什麼。

趙蘊蔚說去年8月參與競選的時候，自己只是一個關心學區 事務的家長。她有四個孩子都在巴洛阿圖學區就讀，分別是一年級、四年級、七年級和十年級。參選之前她已經做了五年的家校委員會（PTA）主席。但競選的過程中她也遭遇了很多種族歧視，甚至一直延續到自己就職。

面對因為「族裔研究」課程爭議造成的對立，趙蘊蔚表示，投票 已經結束，尊重民主投票的結果非常重要的。三比二的投票通過了以現有課綱作為學區九年級新生的必修課。自己沒有投贊成票，因此一直收到包含種族言論在內的仇恨訊息。但學區必須在這個結果之後繼續向前。

她說，自己起初認為就這一問題持不同觀點的雙方會願意傾聽對方的意見，消弭分歧，是天真的。在過去幾周她看到兩方都無法傾聽對方的聲音。讓她非常失望、悲傷，也為這個國家和民主的未來憂慮。

趙蘊蔚說：「如果我們不願意傾聽彼此，接受不同的觀點，會將自己置於非常危險的境地。」她說，在學區裡自己得到亞裔和猶太裔社區的廣泛支持，但此次爭議事件顯露出社會中深層的裂縫。「人們都在為自己相信的事情雙倍下注，而不是對其他人敞開心扉、拓寬思路。」

她說，自己和另外兩位新任學委去年12月17日就職，1月份出席了兩場會議，討論的都是極具爭議性的議題。她認為，作為民選代表從理論上來說應該盡力去平衡家長、教師和學生的訴求，而不是過度去闡述其中一方的意見。但要保持平衡非常困難。

趙蘊蔚表示，自己的聲音已經被關掉了。雖然自己曾經試圖提倡改變和提升，但現在甚至有人給她發來死亡威脅。她認為一個民主的社會應該要反思一下，「如果有人基於自己相信的觀點而提倡改變，就要被懲罰到如此地步嗎？」