巴洛阿圖華裔學委趙蘊蔚：關係緊張 族裔課程更重要

趙蘊蔚就巴洛阿圖「族裔研究」爭議事件接受本報專訪。（記者徐蓓蓓／攝影）

巴洛阿圖聯合學區 華裔學委趙蘊蔚(Rowena Chiu)18日就學區因為「族裔研究」課程引發的一系列爭議事件，接受了本報專訪。

課程風波 更證明需要開課

趙蘊蔚表示，「族裔研究」是非常重要的課程。即將作為該學區九年級新生必修的這一課程，對加州 四個重要族裔的歷史做了深入的研究，包括非裔、亞裔 、原住民以及拉丁裔。她認為，學習這些族裔的文化和歷史是非常重要的。

她指出，讓本學區學生能進行不同族裔之間的艱難溝通，尤其是在種族關係緊張的氣氛之下，非常重要。這顯然是一個非常具有爭議的議題，在宏觀和微觀的層面都有很多爭論。圍繞「族裔研究」課程實施產生的諸多爭議，更加證明了需要這樣一個課程。這一點對於生活在這樣多元化社區的成年人和未成年人，都同樣重要。

趙蘊蔚提到，本學區家長要求可以看到詳細的課綱，已經很長時間。她對教師方面的困難表示理解，但表示，如果有更詳細的教案的話，應該要考慮到學區家長對課綱更透明化的需求。她說，自己的疑慮不是針對課程本身，而更多的是針對課程被通過實行的過程。很多家長要求公開教學資料已經很長時間，都未果。

轉貼惹議 稱反映真實經歷

針對她轉貼社媒貼文引起軒然大波一事，趙蘊蔚表示，自己的轉貼只是反映了自己的真實經歷。她感覺到會議（氣氛）不友好、很緊張，自己個人感覺到不安全。「『不安全』一詞可以有很多種解釋，可以是我生理上覺得不安全，也可以是我情感上感到不安全，甚至是智力上的不安全，因為當時自己並不覺得可以在不友善的環境中安全地表達自己的觀點。」

趙蘊蔚認為，要真正能表達個人觀點需要一個尊重和願意聆聽不同意見的環境，而不是只能聽進去一種預設好的意見。她說：「也許你可以說我的人身安全並沒有在會議上受到威脅，但在情感上和精神上我絕對感到不安全。」

無意冒犯 已多次公開道歉

針對自己的社媒轉貼，趙蘊蔚已經多次就自己的轉貼可能造成的任何傷害道歉。在轉貼中，自己只是敘述個人經歷——「1998年溫斯坦企圖性侵我時，他說自己『喜歡中國女孩，因為她們很謹慎。』但在2025年，自己作為亞裔的聲音再度被壓制。」

趙蘊蔚表示，有很多人被自己的轉貼冒犯到。她對自己無意造成的冒犯和傷害真誠致歉，並已經在公開場合多次道歉，同時承諾並打算一一拜訪所有認為受到自己言論傷害的人，目前已經列好一張名單。如果對方不願意見面，也尊重其選擇。