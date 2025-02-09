博愛中文學校慶45周年 學生展才藝

孩子們一起唱歌。（記者王日芯/攝影）

博愛中文學2月8日舉行45周年校慶暨新春聯歡活動，吸引眾多來賓到場，包括駐舊金山 台北經文處新聞組長郭卉蓁、僑教中心主任莊雅淑、北加州 中文學校聯合會會長李娜亞，以及多位市議員與學生、家長共同享受這場文化盛宴。

上午9時30分活動正式開始，舞獅表演帶來滿滿的年節喜氣。兩頭舞獅在鑼鼓聲中時而凌空騰躍，時而威風凜凜地擺尾伏地，象徵著驅邪迎福、吉祥如意，舞獅表演剛落幕，台下便響起陣陣掌聲與喝彩聲。

低年級學生們以三種語言合唱新年歌曲，歌聲悠揚，展現出學校多元文化的融合與交匯，整個會場被新年的美好祝願包圍。

武術表演同樣精彩紛呈，學生們以俐落有力的動作展示傳統武術的魅力，拳腳翻飛之間展現了自信與專注的精神風貌。還有稚氣未脫的孩子用清亮的童音演唱傳統童謠，為活動增添了純真的童趣。

莊雅淑致詞表示，博愛中文學校45年的歷史，見證灣區 文化傳承的努力與成就，學校不僅是語言教育的搖籃，更是文化與價值的傳遞者，希望學校能夠繼續扮演文化橋梁的角色，讓更多下一代認識並珍視中華文化的美好。

李娜亞表示，全球化時代，需要不斷讓孩子認識到自己的文化根源，博愛中文學校正是一個能夠連接傳統與未來的基地，為孩子們提供語言與文化的雙重養分。

家長們對學校的用心表示感動。一位家長分享：「我的孩子在這裡學的不僅僅是語言，還對傳統文化有了更深的理解。他們不只是來學習，還在這裡找到了一個屬於自己的文化社群。」