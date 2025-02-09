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金蛇獻瑞迎新春 州府大樓盛大慶祝

記者李怡／舊金山報導
州府大樓內舉辦慶農曆新年活動。（受訪者提供）
州府大樓內舉辦慶農曆新年活動。（受訪者提供）

為迎接農曆新年，舊金山市州府大樓7日舉辦盛大慶祝活動，政要與民眾齊聚一堂，共同迎接金蛇年的到來。活動由加州多位民選官員聯合主辦，現場安排豐富的傳統表演與免費茶點，吸引眾多市民參與。

本次活動旨在慶祝華人社區的傳統佳節，促進多元文化交流。活動不涉及納稅人支出，並由加州參議院（California State Senate）提供資訊支援。州財務長馬世雲（Fiona Ma, CPA）、州主計長郭嫻（Malia M. Cohen）、州參議員威善高（Scott Wiener）、眾議員楊馳馬（Matt Haney）與司嘉怡（Catherine Stefani）均出席活動，與社區民眾共同慶祝。官員們在現場向民眾拜年，並強調加州政府對多元族群的支持與包容。

活動以「金蛇獻瑞」為主題，現場設有舞獅、傳統音樂及文化表演，並提供免費茶點，讓參與者沉浸在農曆新年的喜慶氛圍中。主辦單位表示，希望透過這次活動，讓不同社群能夠共同分享農曆新年的歡樂，並加深對亞裔文化的了解。

活動現場吸引了許多社區民眾前來參加，不少人都表示這樣的慶祝活動讓他們感受到濃厚的節日氛圍。

家住舊金山的Michael Lee表示，這是他第一次來參加這樣的活動，看到舞獅表演、傳統音樂演奏，還能品嘗熱騰騰的茶點，真的很有過年的感覺，因從小在這裡長大，但隨著時間推移，傳統的年味似乎變淡了，這樣的活動讓他找回了兒時的記憶，也讓年輕一代更了解農曆新年的文化。

另一位參與活動的華裔居民Grace Chen則帶著兩個孩子來參加，她說：「這對小朋友來說是一個很棒的學習機會，他們在學校可能不太有機會接觸這些傳統文化，今天能看到這麼多表演，還學到了新年的意義。」

州府大樓內舉辦慶農曆新年活動。（受訪者提供）
州府大樓內舉辦慶農曆新年活動。（受訪者提供）
州府大樓內舉辦慶農曆新年活動。（受訪者提供）
州府大樓內舉辦慶農曆新年活動。（受訪者提供）

加州 舊金山 亞裔

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