舊金山歌劇院新劇目 「猴王悟空」11月首演

以中國四大名著之一「西遊記」為題材所創作的歌劇「猴王悟空」（The Monkey King），將於11月14日迎來首演。（舊金山歌劇院提供）

舊金山歌劇 院（SF Opera）4日公佈了2025至26樂季的劇目安排，其中以中國四大名著之一「西遊記」為題材所創作的歌劇「猴王悟空」（The Monkey King）最受矚目，將於11月14日迎來首演。

猴王悟空是由中國作曲家黃若，與華裔 劇作家黃哲倫最新創作的英雄主題歌劇，由舊金山歌劇院與明尼蘇達州中國文化基金會合作委託製作，取材「西遊記」開篇章節。

進入現代，西遊記的故事被搬上多樣化的藝術舞台。長久以來，猴王悟空在京劇舞台上備受觀眾喜愛，近年更頻繁出現在電影、電視、動畫以及電子遊戲領域。2024年熱門遊戲「黑神話：悟空」上市兩個月內，在全球銷售1800萬套，證明這一經典東方英雄角色在全球的吸引力。

猴王悟空的故事至此將登上西方歌劇的舞台，以英語和漢語雙語演出，結合歌劇、舞蹈與偶戲，講述這位由石頭誕生的年輕猴子如何成為猴群之王，並挑戰海洋與天界諸神，以追求長生不老的故事。

以中國四大名著之一「西遊記」為題材所創作的歌劇「猴王悟空」，將於11月14日迎來首演。（舊金山歌劇院提供）

猴王悟空的演出陣容中包含多名曾出演歌劇「紅樓夢」（Dream of the Red Chamber）的亞裔演員。女高音張玫瑰在本劇中飾演觀音，她曾在紅樓夢歌劇中飾演黛玉。韓國男高音Konu Kim將飾演玉皇大帝，他曾在紅樓夢歌劇中飾演寶玉；女中音吳虹霓將出演蟹將軍與太白金星。她曾飾演薛寶釵。

女高音張玫瑰在本劇中飾演觀音，她曾在紅樓夢歌劇中飾演黛玉。（舊金山歌劇院提供）

猴王將由澳洲華裔男高音王康出演。韓國男中音朴柱成則將首次登台，飾演道家師父須菩提與佛祖雙重角色。男低中音陳沛鑫飾演太上老君；男中音姜周元將飾演二郎神與敖廣。

韓國男高音Konu Kim將飾演玉皇大帝，他曾在紅樓夢歌劇中飾演寶玉。（舊金山歌劇院提供）

猴王將由澳大利亞華裔男高音王康出演。（舊金山歌劇院提供）

作曲家黃若表示，創作「猴王悟空」是夢想成真：「世界上充滿了超級英雄，神奇女俠、蜘蛛俠、蝙蝠俠，而猴王悟空則是亞洲終極的超級英雄，幾個世紀以來深受華人喜愛，如今更受到全球觀眾的推崇。悟空的冒險讓他領悟真正的力量，實現自我覺醒。在這部融合多種文化傳統的製作中，我希望能讓這位東方英雄鮮活呈現，並在動盪時代中帶來一絲希望的光芒。」

黃若的音樂創作橫跨多種類型，其作品不少是以中華傳統文化為背景，代表作包括偶戲歌劇「山海經」、清唱劇「天使島」，以及與劇作家黃哲倫合作的「美國士兵」、「裂縫」與「蝴蝶君」。黃哲倫曾創作戲劇「蝴蝶君」、「黃面孔」、「中國式英語」，音樂劇「軟實力」。

二人此次合作希望將古代中國與當代西方傳統結合，重新詮釋這位經典英雄。