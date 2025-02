川普調整醫療政策 EMS：跨性別群體面臨新挑戰

川普的政策引發討論。(EMS提供)

美國總統川普 就職演講後,當天晚間簽署了一系列被外界認為保護女性權益的行政命令,然而其中針對跨性別 者醫療服務的政策調整,引發廣泛討論與爭議。這次政策變動不僅影響跨性別者基本醫療權益,也將美國社會對性別多樣性與人權保護的辯論推向新高峰。1月31日,

北卡羅來納州共同事業組織(Common Cause North Carolina)副主任瓊斯(Sailor Jones)。(記者龔玥/翻攝)

少數族裔媒體記者會(EMS)針對此議題討論,參加會議者有MassEquality執行委員會成員埃文斯(Jordan Willow Evans)、北卡羅來納州共同事業組織(Common Cause North Carolina)副主任瓊斯(Sailor Jones)、哥倫比亞大學社會醫學科學榮休教授(Professor Emeritus of Sociomedical Sciences at Columbia University)邁耶博士(Ilan H. Meyer, Ph.D.,)等。

邁耶指出,與洛杉磯加大 合作研究顯示,這類政策實施僅兩周,已顯著影響到社區成員心理健康與醫療可及性,醫療服務的可及性,對跨性別者的心理與身體健康至關重要,許多研究顯示,無法及時獲得必要治療的跨性別青少年自殺風險顯著上升。

此外數據顯示,美國各地反跨性別仇恨犯罪的數量過去一年顯著增加。以洛杉磯縣為例,相關暴力事件較前一年增長125%。儘管美國社會近年來對同性婚姻接受度上升,但對跨性別者的認同與支持依然存在諸多障礙。川普政府的這項政策被批評為「向保守主義妥協」。

瓊斯表示,性別多樣性的接受度在美國仍處於不均衡發展階段,雖然一些大城市較開放,但許多地方依然保持著保守的態度,媒體與文化產業可發揮更積極的作用,透過電影、電視與小說展現跨性別者生活與價值,有助於減少對群體的誤解。

專家指出,家庭支持在跨性別者成長過程中至關重要,建議父母們不要急於否定或擔心,而是盡可能地給予孩子理解與包容,「有時孩子只是希望被傾聽與接納,他們需要一個安全的環境去探索自己真正的身分。」專家強調,社區也可透過開設支持小組和心理輔導課程幫助家庭緩解焦慮,建立更和諧的親子關係。