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川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

川普調整醫療政策 EMS：跨性別群體面臨新挑戰

記者龔玥／聖荷西報導
川普的政策引發討論。（EMS提供）
川普的政策引發討論。（EMS提供）

美國總統川普就職演講後，當天晚間簽署了一系列被外界認為保護女性權益的行政命令，然而其中針對跨性別者醫療服務的政策調整，引發廣泛討論與爭議。這次政策變動不僅影響跨性別者基本醫療權益，也將美國社會對性別多樣性與人權保護的辯論推向新高峰。1月31日，

北卡羅來納州共同事業組織（Common Cause North Carolina...
北卡羅來納州共同事業組織（Common Cause North Carolina）副主任瓊斯（Sailor Jones）。（記者龔玥／翻攝）

少數族裔媒體記者會（EMS）針對此議題討論，參加會議者有MassEquality執行委員會成員埃文斯（Jordan Willow Evans）、北卡羅來納州共同事業組織（Common Cause North Carolina）副主任瓊斯（Sailor Jones）、哥倫比亞大學社會醫學科學榮休教授（Professor Emeritus of Sociomedical Sciences at Columbia University）邁耶博士（Ilan H. Meyer, Ph.D.,）等。

邁耶指出，與洛杉磯加大合作研究顯示，這類政策實施僅兩周，已顯著影響到社區成員心理健康與醫療可及性，醫療服務的可及性，對跨性別者的心理與身體健康至關重要，許多研究顯示，無法及時獲得必要治療的跨性別青少年自殺風險顯著上升。

此外數據顯示，美國各地反跨性別仇恨犯罪的數量過去一年顯著增加。以洛杉磯縣為例，相關暴力事件較前一年增長125%。儘管美國社會近年來對同性婚姻接受度上升，但對跨性別者的認同與支持依然存在諸多障礙。川普政府的這項政策被批評為「向保守主義妥協」。

瓊斯表示，性別多樣性的接受度在美國仍處於不均衡發展階段，雖然一些大城市較開放，但許多地方依然保持著保守的態度，媒體與文化產業可發揮更積極的作用，透過電影、電視與小說展現跨性別者生活與價值，有助於減少對群體的誤解。

專家指出，家庭支持在跨性別者成長過程中至關重要，建議父母們不要急於否定或擔心，而是盡可能地給予孩子理解與包容，「有時孩子只是希望被傾聽與接納，他們需要一個安全的環境去探索自己真正的身分。」專家強調，社區也可透過開設支持小組和心理輔導課程幫助家庭緩解焦慮，建立更和諧的親子關係。

跨性別 洛杉磯加大 川普

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