音爆公司雛型機XB-1 試航突破音速飛行 創新紀錄

XB-1飛行的英姿。(boomsupersonic.com)

史上第一款超音速民航機「協和式」(Concorde)在2003年走入夕陽，但由許多矽谷投資 家支持的「音爆超音速」(Boom Supersonic)公司，剛完成了原型機的首度超音速試航。如果公司的目標達成，從紐約飛到倫敦只要三個半小時。

舊金山 標準報報導，1月28日上午只有一個座位的原型機XB-1在加州莫哈維沙漠(Mojave Desert)上空號稱「超音速走廊」(supersonic corridor)的空域進行試飛。經過一系列的詳細檢查後，駕駛員布蘭登伯格(Tristan "Geppetto" Brandenburg)從跑道上起飛。

在美國民航機的歷史上，布蘭登伯格和XB-1創下一項新紀錄，在7哩高空突破音速以後更進一步達到1.12Mach，然後安全返回機場。

如果音爆公司的目標達成，有80個座位的「序曲式」(Overture)從舊金山飛抵東京只要六個小時，相當於從舊金山以70哩的時速開到洛杉磯的時間。目前搭波音747，這趟北美到日本的航程耗時11個小時。

在科技方面，耶格(Chuck Yeager)1947年在超音速走廊突破1 Mach至今已快80年，但商用超速民航機要真正再度運行，在環保和法規上面臨重大障礙。冷戰期間的軍事競賽，讓飛航科技突飛猛進，英國與法國合作開發的協和式正式在1976年投入商業飛行，但只有最菁英階級的人才能乘坐，譬如披頭四的保羅麥卡特尼(Paul McCartney) 、搖滾巨匠麥可傑克森(Michael Jackson)、英國女王伊莉莎白二世和教宗。

協和式所出現的問題，是序曲式必須先克服的障礙。雖然音爆的執行長說它是永續式(Sustainable)的運作，價錢也不會太貴，但如何能大眾化實在令人質疑。協和式前後只生產了14架，從紐約到倫敦的往返機票要2萬美元(計入通膨以後)。

另外，協和式非常耗油，同樣的航程它是波音747用油的四倍，載客數量卻只有四分之一。協和式產生的音爆(sonic boom)非常有震撼力，以致包括美國在內的許多國家規定在陸地上空不可用超音速飛行。協和式的最後一個航班，是在2003年11月26日運作的。

音爆公司已經籌措到6億美元的資金，比其他競爭者的資金都多，矽谷的投資者包括奧特曼(Sam Altman)、郝夫曼(Reid Hoffman)、格蘭姆(Paul Graham)、Y Combinator、Emerson Collective和莫里茲(Michael Moritz)等。