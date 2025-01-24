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漁人碼頭 明年新開Grocery Outlet超市

記者李怡／舊金山報導
市議員李爾德（中）促成Grocery Outlet進駐第三區，2026年開幕。（記者李怡／攝影）
市議員李爾德（中）促成Grocery Outlet進駐第三區，2026年開幕。（記者李怡／攝影）

舊金山漁人碼頭的居民們終於盼到了好消息。自2023年當地NorthPoint中心的超市關閉後，周邊地區的居民生活受到不小影響。第三區市議員李爾德(Danny Sauter)23日表示，Grocery Outlet超市已正式簽署租約，將於2026年在原址開設一家全新的超市，為北岸、華埠及周邊社區帶來平價、新鮮的食品選擇。

這次超市引入計畫由李爾德推動。在原超市關閉後，他曾發起請願，呼籲填補這一社區空白，最終獲得超過1000名居民的支持，反映出居民對平價食品需求的迫切性。對於此次合作，李爾德表示：「居民們需要買得起的新鮮食品。Grocery Outlet的到來將極大改善第三區的生活便利性。我們非常感謝合作夥伴對社區的支持和投資。」

Grocery Outlet作為連鎖品牌，憑藉價格實惠和產品多樣在全國贏得良好口碑。品牌執行長林德伯格(Eric Lindberg)表示，新店將提供新鮮蔬果、日用品和各類食品，同時創造超過50個就業崗位。他說，：「我們的使命是為社區提供高品質商品，並通過親民價格減輕人們的生活壓力。」

NorthPoint中心的物業方Anchor Pacific Capital也對此次合作充滿信心。管理合夥人安邱安東(音譯，Anton Qiu)指出：「這次合作展現了我們對社區的承諾，也回應了居民們的需求。隨著Grocery Outlet的加入，相信這片區域的生活質量將大幅提升。」

新店不僅將成為第三區居民生活的重要組成部分，還預計為漁人碼頭的經濟注入新的活力。隨著2026年的開業日臨近，這家超市的落地無疑將成為社區關注的焦點之一。

李爾德促成Grocery Outlet進駐第三區，2026年開幕。（記者李怡／攝...
李爾德促成Grocery Outlet進駐第三區，2026年開幕。（記者李怡／攝影）
李爾德促成Grocery Outlet進駐第三區，2026年開幕。（記者李怡／攝...
李爾德促成Grocery Outlet進駐第三區，2026年開幕。（記者李怡／攝影）

華埠 就業 投資

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