世邦魏理仕：金山商辦價格觸底反彈

舊金山市中心辦公大樓價格在2024年觸底開始反彈。（路透）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，對舊金山飽受打擊的商業地產市場來說，這幾年是殘酷的，價值下降，市場興趣減弱。但對於商業經紀人豪珀特（Zach Haupert）來說，他所完成的交易數量證明，這座城市飽受摧殘的房地產 市場終於出現了轉機。

去年，他在 Touchstone Commercial Partners 的團隊賣出了 17 棟商業建築。在Jackson Square社區，一宗交易的價格甚至超出了這位房地產老手的預期：一棟 9000 平方呎的辦公樓以大約每平方呎 600 元的價格成交，定價更接近疫情之前市場高峰期的價格，當時辦公樓的平均成交價高達每平方呎 800元以上。

根據房地產公司世邦魏理仕（CBRE）本周發布的最新數據，去年的平均價格為每平方呎 310 元；該公司強調了 2024 年整個城市辦公大樓銷售數量增加，價格觸底，在某些情況下還暗示著反彈。

CBRE報告稱，2024 年，市中心廣大地區的辦公大樓銷售數量和金額都翻了一番多，超過了 2022 年和 2023 年的總和。去年共售出 23 棟辦公樓，總價達 9億1600萬元，這些交易包括部分利息和貸款 票據銷售。相比之下，在 2022 年和 2023 年，僅有 12 棟辦公樓售出，總價為 8億6300萬元。

CBRE科技洞察中心總監亞蘇科奇（Colin Yasukochi）表示，銷售數量的增加證明買家群體擴大，也是 「市場對未來發展更有信心 」的信號，價值觸底意味著定價只能從這裡開始上升。

如市中心較新的 「Class A 」建築去年的平均售價為每平方呎 329 元，高於 2023 年的每平方呎 250 元；還有更多已有租戶的建築進入市場，這也推高了價值。

總體而言，舊金山市中心的房價仍遠低於五年前的水平，市場仍面臨著復甦的艱巨任務。

自 2023 年以來，舊金山市售出的大部分辦公大樓都是陷入困境的物業。許多都被全現金和高淨值買家以折扣價購得。

但這種情況可能會改變，AI人工智慧有望成為下一波巨大的需求浪潮。世邦魏理仕預測，進入 2025 年，租賃需求的增長可能會加速機構投資者的回流，導致辦公大樓價格出現更明顯的反彈。