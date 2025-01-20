藍盾保險首度任命女性首席執行長

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，總部位於屋崙 的醫療保險 公司加州 藍盾（Blue Shield of California）任命夸姆（ Lois Quam ）為首席執行長。這是該公司 12 年來首位新任領導人，也是該公司 86 年歷史上首位女性首席執行長。

此舉於8日宣布，是藍盾公司更廣泛的企業重組的一部分。該公司是加州最大的醫療保險公司之一，擁有約 500 萬名會員。它也是屋崙最大的雇主之一，在市中心的公司總部有大約 1300 名員工。

夸姆於 2024 年加入該公司並擔任總裁。在美國人對醫療保險行業的看法受到不利影響之際，她接手了這一最高職位。聯合健保公司（UnitedHealthcare）首席執行長湯普森（Brian Thompson）12月的遇害，體現了人們對醫療保險公司長期以來將利潤置於醫療之上的憤怒和不滿。

夸姆曾領導過全球健康非營利組織 Pathfinder和歐巴馬政府在非洲、亞洲和中東的全球健康計畫。她說，她在藍盾公司的首要任務是降低會員的醫療成本，使醫療服務更容易獲得，尤其是對生活在該州農村地區的人而言。

藍盾公司在全州從瑞定（Redding）到聖地牙哥（San Diego）設有 12 個辦事處，約 85% 的會員居住在加州，其覆蓋範圍包括加州的所有郵政編碼。

夸姆說：「我之所以選擇藍盾，是因為它的非營利性，能夠專注於會員而非華爾街。我們為我們的成員工作，我們的重點不是投資者。」

她說，新的公司結構，包括創建一個新的藍盾母公司，名為 Ascendiun，以及同一母公司下的兩家獨立的醫療保健服務公司，將對會員有所幫助。

現在隸屬於 Ascendiun 旗下的兩家獨立公司是 Altais 和 Stellarus，前者是現有的臨床服務公司，曾是藍盾的一部分，現在已成為一個獨立實體，後者是一家新的醫療解決方案公司。即將離任的藍盾首席執行長馬科維奇（Paul Markovich）將領導母公司，並擔任 Stellarus 的臨時總裁。