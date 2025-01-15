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聖縣家庭兒福部社工集會 籲查嬰兒芬太尼過量致死案

記者徐蓓蓓／聖塔克拉拉縣報導
芬太尼致死嬰兒的親屬莫利落也出席了社工的集會，呼籲重視兒童福利問題。（記者徐蓓蓓／攝影）
芬太尼致死嬰兒的親屬莫利落也出席了社工的集會，呼籲重視兒童福利問題。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖縣家庭和兒童福利部社工1月14日集會，要求縣議會徹查去年嬰兒芬太尼過量致死案，並解決家庭兒童福利部人員短缺危及兒童安全的問題。

據信使報報導，目前聖塔克拉拉縣家庭和兒童福利部人員極度短缺，調查兒童虐待和忽視的社工職位有33%的空缺；決定是否讓兒童脫離其父母的撫養法庭有50%的職位空缺。

社工羅可（Sylvia Roque)說：「社工和監管目前都處在危機模式，優先處理最嚴重的案件，在兒童虐待調查方面能做到的非常少。」她表示人員「極度短缺」，案件常常數周也得不到處理，新員工還沒有接受適當的培訓就要投入工作。

社工張白（Pa Chang,音譯）認為，聖縣沒有保護好兒童。她說：「我們有住在寄養中心沒法探望家人的孩子。我們有因為語言不通而無法得到很好幫助的兒童和家庭。法庭程序被延遲數周，甚至數月，我們卻沒有任何人手可以來處理。」

社工伊考科（Karlie Eacock) 要求「清理」本部門的管理層。

芬太尼致死嬰兒的叔公莫利落（Ed Morillo)也出席了社工的集會。他不僅失去了嬰兒菲尼克斯，並且失去了他的姪女，菲尼克斯的母親艾米麗（Emily De La Cerda)。她在菲尼克斯死後幾個月也因芬太尼過量而亡故。她丈夫卡斯楚（David Castro）已被收監，並面臨危害兒童的重罪指控。

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