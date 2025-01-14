招募新成員 聖塔克拉拉警局諮委會擴大公眾參與

聖塔克拉拉警察諮詢委員會招募新成員。（聖塔克拉拉警察局臉書）

聖塔克拉拉市警察局（SCPD）一直致力於與社區建立穩固的夥伴關係，以增強執法效果和社區安全。前警察局長塞勒斯（Michael J. Sellers）發起成立的警察諮詢委員會（Chief’s Advisory Committee，CAC）正招募新成員，以擴大公眾參與並為社區服務提供更廣泛的支援。

CAC的宗旨是為警察提供有關影響警務與社區關係的意見和公共政策建議，同時提高公眾對執法事務的認識。儘管CAC成員不參與具體案件的調查或訴訟，但他們通過提供戰略建議和促進溝通，在加強警民關係方面發揮了重要作用。

CAC由聖塔克拉拉市居民和企業主組成，成員多元化，涵蓋社會服務、精神健康、少數族裔團體、企業和勞工 組織等領域。成員需要能夠與不同背景和觀點的人合作，能夠成為警局與社區之間的溝通橋樑。並提供有關社區警務的建議，推動社會和經濟利益，支援警察與社區間的長期合作關係，還要對公共安全和社區警務實踐有一定瞭解。有公民警察學院學習經歷者優先，但並非強制要求。

申請人需年滿18歲，居住在聖塔克拉拉市或擁有本地企業，同時願意接受背景調查（無重罪紀錄，過去一年內無輕罪紀錄）。CAC的任期為兩年，參與者需每季度參加一次會議，表現突出的成員可延長服務時間。申請設立在2025至2027年期間，首輪申請截止日期為2025年8月15日下午5時，面試將在2025年夏末進行。

自成立以來，CAC圍繞多個社區關注議題向警局提供建議，包括精神健康問題、無家可歸者支持計畫、街頭賽車 條例以及多元化、公平與包容特別工作組等項目。通過參與這些議題的討論，CAC為提升社區與警察局的信任和合作提供了切實的支持。

居民可向委員會提供建議或回饋，支援他們向警察局長提出的相關議題。CAC成員名單及更多資訊可在SCPD官網查閱。