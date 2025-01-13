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捷運致命事故致班次延誤 乘客議論

記者李怡╱舊金山報導
捷運舊金山Civic Center站周日已恢復通車。（記者李怡╱攝影）
捷運舊金山Civic Center站周日已恢復通車。（記者李怡╱攝影）

灣區捷運（BART）發言人12日表示，周六(11日)晚上，舊金山市中心的BART因軌道上發生的一宗致命事故，導致服務中斷和重大延誤。事件引發乘客的關注和討論。

根據舊金山消防部門消息，周六晚上約8時45分，消防人員接到通知，前往Civic Center站和Powell Street站之間處理一起醫療緊急事件。隨後，BART發言人菲利皮（Chris Filippi）證實：「因未知原因，一名行人出現在軌道上，並在列車接近時遭到撞擊，不幸身亡。目前事故原因仍在調查中。」

此次事故導致BART紅線服務暫時中斷，影響了舊金山方向的列車運行。當時，黃線列車仍然正常運行，從Antioch到SFO╱Millbrae的所有站點保持服務，而藍線列車僅限於Dublin╱Pleasanton至West Oakland之間的路線。

BART在社交媒體上表示，此次延誤主要影響了前往舊金山國際機場（SFO）、Millbrae以及東灣方向的列車，部分乘客被要求尋找替代交通工具。

受影響的乘客對延誤表示不滿，但也對事故的嚴重性表示同情。

「我原本打算搭乘這趟列車回家，結果不得不等了將近一個小時，卻沒有收到清楚的通知，」乘客Jason Lee說。「儘管延誤讓人感到不便，但聽說有人因此失去生命，真的很讓人難過。」

另一名乘客Maria Gomez則批評BART的溝通效率。「我們在站台等了很久，沒人通知到底發生了什麼。直到看到社交媒體上的消息，才知道出了這麼大的事。」

BART是舊金山灣區的主要公共交通系統，自1972年啟用以來，連接了舊金山、屋崙、柏克萊及多個東灣和南灣城市。它每天承載數十萬通勤人群，是當地居民和遊客往來的重要交通工具。然而，BART也面臨基礎設施老化、財務挑戰和乘客安全問題的壓力。

BART官方數據顯示，2023年每日平均乘客量為18萬人次。近年來，BART系統多次因意外事故或技術問題而發生延誤，引起公眾對其應急處理能力的廣泛討論。

目前，有關此次致命事故的更多細節仍未公布。BART表示，將與執法部門合作，對事故進行全面調查，以確保乘客安全和服務正常運行。

舊金山 灣區 柏克萊

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