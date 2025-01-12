「敲門拉票的天才」政壇新星鄒智涵 市長辦公室最高官銜華裔

鄒智涵說，我並不來自舊金山傳統的華裔從政路徑，但這使我能夠以一種不同的視角來看待問題，並且帶來新的思維方式。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 的政壇中，一位華裔 年輕人的表現逐漸受到關注，他便是鄒智涵（Han Zou）。他被媒體稱作「敲門拉票的天才」（Door-knocking Genius），曾擔任加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）的競選經理，以對亞裔 選民極具成效的動員和感染力，讓他嶄露頭角。在舊金山新一屆政府中，鄒智涵被市長羅偉（Daniel Lurie）任命為公共事務長，成為職位最高的華裔官員。

回憶起自己第一次參與政治競選，敲門拉票的經歷，鄒智涵稱「既緊張又害怕」。

鄒智涵六歲隨父母移居到美國康乃狄克州，高中時參與了聯邦議員競選的志願服務，大學後獲得亞洲法律聯會（Asian Law Caucus）的工作，搬來舊金山。

鄒智涵說，高中時他並不懂得很多，只是覺得競選活動很有意思，能夠與人交流並傳達候選人的理念，雖然最初很害怕，但當能成功說服一個人支持你的候選人時，那份成就感是無與倫比的。

在助力羅偉的市長選舉中，鄒智涵共敲響了2.1萬戶華裔選民家的門，其中不少還進行了數次回訪。鄒智涵說：「這不僅僅是數字的遊戲，我們的核心目標是讓更多人感受到自己在這個城市政治中有發言權。」

亞裔社區成為本次市長選舉中兵家必爭之地。鄒智涵指出，隨著反亞裔仇恨事件的增加，愈來愈多華裔選民認識到參與政治的必要性。這種變化不僅改變了選民的投票行為，也讓華裔選民在選舉中的發言權變得更加重要。

作為新一屆市長辦公室中職位最高的華人官員，鄒智涵並不期望成為所有華裔社區的政治代言人，他對自己的角色有著清晰的認識。「我並不來自舊金山傳統的華裔從政路徑，但這使我能夠以一種不同的視角來看待問題，並且帶來新的思維方式。」鄒智涵說，「我只希望能為社區做出實際的改變，並為華裔社區爭取更多的政治代表性。」

在鄒智涵看來，市府最大挑戰之一是如何克服市民的政治冷漠情緒。他認為，許多市民對政治感到失望，尤其是在經歷了長時間的政治無力之後，讓人很難激起參與的熱情。作為市府的一員，他認為自己有責任帶領團隊打破這種消極情緒，並以實際的成果來重新贏得市民的信任。