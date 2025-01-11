涉酒駕、攜瀕危猴 勞斯萊斯男被拘

穆罕默德駕駛勞斯萊斯幽靈（Ghost）因超速被警方攔下。(取自CHP - Madera臉書)

一名駕駛勞斯萊斯幽靈（Ghost）的加州 男子被捕。起初他因超速被警方攔下，搜查過程中，警方懷疑他涉嫌酒駕，並發現副駕駛座位上坐著一隻小蜘蛛猴（Spider Monkey）。

警方在穆罕默德駕駛的勞斯萊斯幽靈副駕駛座位發現一隻小蜘蛛猴。（取自CHP - Madera臉書）

根據紐約郵報報導，加州公路巡警（CHP）在99號公路攔查27歲的穆罕默德（Ali Mused Adel Mohamed）時，除了發現這隻僅一個月大的蜘蛛猴外，還找到幾袋大麻 、一個裝滿現金的塑膠袋及多支手機。穆罕默德因嚴重超速被攔截，警方隨即沒收這隻小蜘蛛猴。他因涉嫌酒駕、持有意圖銷售的大麻及非法持有外來動物被逮捕並被起訴。

由於加州有嚴格的法律禁止私人飼養靈長類動物，這隻小蜘蛛猴被從穆罕默德手中沒收。蜘蛛猴屬於瀕危物種，在加州飼養是非法的。起初，這隻小猴子被送往馬德拉動物收容所（Madera Animal Shelter），隨後轉移至加州漁獵部（California Department of Fish and Wildlife），並計畫將它安置在屋崙動物園 。