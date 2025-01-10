屋崙市長選舉 前市議員泰勒宣布參戰

前屋崙市議員泰勒，已決定參選市長一職。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 4月15日舉行的市長特別選舉引人關注。前聯邦眾議員 芭芭拉李（Barbara Lee）已宣布參選，是最有聲望的候選人；他的最強勁對手之一，是前屋崙市議員泰勒（Loren Taylor）。泰勒表示，屋崙需要一種新的領導和治理方式，從與社區實地合作中獲取訊息。

泰勒曾擔任屋崙第六區市議員，在2022年競選市長，一度票數領先盛桃，但最終以700多票落敗。他之後活躍在社區，並成立名為「賦權屋崙」（Empower Oakland）的組織，該組織支持罷免 盛桃。去年11月罷免公投後，泰勒成為第一個提交競選市長文件的候選人。

泰勒說，他從未認為自己在競選中享有特殊地位，因為他在上屆市長選舉中以微弱劣勢落敗。他承認，芭芭拉李作為長期公務員有一定的知名度，他尊重對方在華府多年的服務，但也表示，屋崙需要一種新的領導和治理方式，這種方式是從與社區實地合作中獲取訊息，「這就是我一直在做的工作，我相信需要利用這種方式，幫助我們克服屋崙面臨的挑戰。」

Oaklanside報導，泰勒的競選團隊已經實現籌款目標，並獲得當選和前任當選官員、牧師、非營利組織領導人和社區成員的支持，但他的競選團隊尚未公布名單。