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華格林舊金山12門店熄燈 2月後剩29家

舊金山訊
此波關閉後，舊金山將剩餘29家華格林分店。（本報檔案照）
此波關閉後，舊金山將剩餘29家華格林分店。（本報檔案照）

全美連鎖藥店華格林（Walgreens）發言人馬隆尼（Marty Maloney）周三表示，舊金山將有12家分店於2月底關閉。華格林表示，舊金山的關店計畫是未來三年關閉全美1200家分店計畫的一部分；1月已有三家位於東灣的分店宣告關閉，以改善收益並控制營運成本。

馬隆尼表示，以下分店預計將在2月24日至27日之間迎來最後的營業日：灣景區3街5300號；市中心Powell街135號；Ocean大道1630號；Geary街5280號；Divisadero街3201號；Potrero街1189號；Polk街1524號；Noriega街1750號；Taraval街1201號；Market街825號；Divisadero街1363號；Franklin 街1301號。

當被問及關閉原因時，馬隆尼提供了與上月宣布關閉屋崙兩家及列治文一家分店時相同的聲明。他在電子郵件中表示：「我們的零售藥房業務是未來發展策略的核心。然而，不斷增加的監管和補償壓力，使我們難以承擔租金、員工及供應需求相關的成本。」

馬隆尼未透露受影響的員工數量，但表示將「盡可能多」地為員工提供調往其他門店的機會。他補充說，大部分處方將轉移至附近分店，華格林也將聯繫顧客提供領藥的相關資訊。

華格林總部位於伊利諾州，執行長溫特沃斯（Tim Wentworth）數月前透露，全美約四分之一的華格林門店，約8600家經營不善，並提出縮減規模的計畫；根據「洛杉磯時報」報導，加州擁有580多家華格林分店，僅次於佛羅里達州。

「關閉門店從來不是一個輕鬆的決定。」馬隆尼說。「我們深知華格林對所服務的社區的重要性，因此竭盡所能提升分店的表現。但在必要的情況下，例如此次舊金山的門店關閉，我們將與社區相關人士合作，盡量減少對顧客的影響。」

此波關閉後，舊金山將剩餘29家華格林分店。

舊金山 加州 租金

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