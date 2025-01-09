知名China Live餐廳 將在聖荷西Valley Fair端上亞洲美食

舊金山的China Live將在矽谷Westfield Valley Fair推出具有開創性意義Asia Live綜合餐廳。（取自China Live官網）

據信使報（Mercury News）報導，北加州唯一擁有義大利 美食大賣場Eataly的購物中心Westfield Valley Fair，今年晚些時候將迎來另一家規模宏大的美食城： Asia Live。

位於舊金山 的美食城China Live 的幕後老闆、著名餐飲業主陳炫維（ George Chen ）和Cindy Wong-Chen夫婦周二（7日）宣布了他們的新計畫。

陳炫維在聲明中說：「在矽谷中心地帶建立我們的第一家Asia Live，是我們在China Live取得成功後的自然發展。我們將把烹飪重點擴展到更廣闊的亞洲大陸。通過突出大中華地區風味的豐富多樣性，我們改變了美國人對中餐的看法。現在我們的目標是將這一視角擴大到整個亞洲，類似我們在1995年與Betelnut公司合作的開創性工作。」

主廚說，聖荷西購物中心的Asia Live將通過多樣化的餐廳菜單、零售市場和互動體驗，提供對所有亞洲美食的 「沉浸式探索」。例如，食客可以觀看廚師包餃子 、卷壽司和製作咖哩。

Valley Fair菜單上的前兩道菜，註定是他在舊金山的暢銷菜，生煎包和北京烤鴨。前者是豬肉餃子，後者是烤鴨，配以時令水果釉。2017年3月，他啟動了占地3萬平方呎的現代美食館一期工程，開設了市場餐廳和酒吧中心、咖啡館以及一個零售市場，提供香料、調味品、餐具和廚具。同年10月，向中國私房菜致敬的Eight Tables首次亮相。第二年，最後一個新增項Chen′s屋頂酒吧和休息室問世。

設計China Live旗艦店的建築公司是柏克萊的DMARCstudio，該公司將把Valley Fair的前iChina空間改造成新的概念餐廳，新餐廳將設有壽司台、Robata台、丹都理（Tandori）烤箱和印尼飯桌。多個餐飲區可同時容納大小用餐團體。此外，還計劃建造一個屋頂露台。預計將於2025年秋季開業。

奢華的iChina餐廳在營業四年後於去年10月關閉。該餐廳曾提供奢華的用餐空間、閃亮的休息室、吊燈照明的洗手間和四個私人包間，其中一個包間還能讓客人沉浸在虛擬實境體驗中。

2021年，iChina首次亮相，標誌著Westfield Valley Fair餐廳系列的創建工作已完成一半。該系列圍繞露天廣場而建。在此期間，高檔的King's Fish House、Shake Shack、Salt & Straw和舊金山的AnQi Shaken & Stirred（位於 Bloomingdale's）相繼開業。

之後，義大利美食大賣場Eataly（擁有三層樓的食品、葡萄酒和零售店）、Mastro's牛排店和韓國烤肉店 Baekjeong 也加入了這一行列；一家來自加拿大的熱門餐廳Joey將於今年開業。