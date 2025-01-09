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知名China Live餐廳 將在聖荷西Valley Fair端上亞洲美食

編譯組／綜合報導
舊金山的China Live將在矽谷Westfield Valley Fair推出具有開創性意義Asia Live綜合餐廳。（取自China Live官網）
舊金山的China Live將在矽谷Westfield Valley Fair推出具有開創性意義Asia Live綜合餐廳。（取自China Live官網）

據信使報（Mercury News）報導，北加州唯一擁有義大利美食大賣場Eataly的購物中心Westfield Valley Fair，今年晚些時候將迎來另一家規模宏大的美食城： Asia Live。

位於舊金山 的美食城China Live 的幕後老闆、著名餐飲業主陳炫維（ George Chen ）和Cindy Wong-Chen夫婦周二（7日）宣布了他們的新計畫。

陳炫維在聲明中說：「在矽谷中心地帶建立我們的第一家Asia Live，是我們在China Live取得成功後的自然發展。我們將把烹飪重點擴展到更廣闊的亞洲大陸。通過突出大中華地區風味的豐富多樣性，我們改變了美國人對中餐的看法。現在我們的目標是將這一視角擴大到整個亞洲，類似我們在1995年與Betelnut公司合作的開創性工作。」

主廚說，聖荷西購物中心的Asia Live將通過多樣化的餐廳菜單、零售市場和互動體驗，提供對所有亞洲美食的 「沉浸式探索」。例如，食客可以觀看廚師包餃子、卷壽司和製作咖哩。

Valley Fair菜單上的前兩道菜，註定是他在舊金山的暢銷菜，生煎包和北京烤鴨。前者是豬肉餃子，後者是烤鴨，配以時令水果釉。2017年3月，他啟動了占地3萬平方呎的現代美食館一期工程，開設了市場餐廳和酒吧中心、咖啡館以及一個零售市場，提供香料、調味品、餐具和廚具。同年10月，向中國私房菜致敬的Eight Tables首次亮相。第二年，最後一個新增項Chen′s屋頂酒吧和休息室問世。

設計China Live旗艦店的建築公司是柏克萊的DMARCstudio，該公司將把Valley Fair的前iChina空間改造成新的概念餐廳，新餐廳將設有壽司台、Robata台、丹都理（Tandori）烤箱和印尼飯桌。多個餐飲區可同時容納大小用餐團體。此外，還計劃建造一個屋頂露台。預計將於2025年秋季開業。

奢華的iChina餐廳在營業四年後於去年10月關閉。該餐廳曾提供奢華的用餐空間、閃亮的休息室、吊燈照明的洗手間和四個私人包間，其中一個包間還能讓客人沉浸在虛擬實境體驗中。

2021年，iChina首次亮相，標誌著Westfield Valley Fair餐廳系列的創建工作已完成一半。該系列圍繞露天廣場而建。在此期間，高檔的King's Fish House、Shake Shack、Salt & Straw和舊金山的AnQi Shaken & Stirred（位於 Bloomingdale's）相繼開業。

之後，義大利美食大賣場Eataly（擁有三層樓的食品、葡萄酒和零售店）、Mastro's牛排店和韓國烤肉店 Baekjeong 也加入了這一行列；一家來自加拿大的熱門餐廳Joey將於今年開業。

舊金山 義大利 餃子

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