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聖塔克拉拉市2處可負擔房開放申請

記者徐蓓蓓╱聖塔克拉拉市報導
Mainline North 公寓有151個可負擔房屋單元開放申請。（聖塔克拉拉市政府提供）
Mainline North 公寓有151個可負擔房屋單元開放申請。（聖塔克拉拉市政府提供）

聖塔克拉拉市近日又有兩處可負擔房屋開放申請。一處是位於Calle Del Mundo 2333號的The Lafayette公寓，6日開始接受申請。另一處是位於同一條街2310號的Mainline North公寓，13日開始接受申請。

The Lafayette公寓共有34個可負擔房屋單元供申請抽籤，其中包括1室和2室的單元。申請人不能超過申請單元類型的年收入上限要求。申請日期到1月17日下午5點截止。所有在聖塔克拉拉市境內居住或工作的個人均可申請。預計1月23日發布抽籤結果，1月28日前需要提交申請資料。

其中1室的單元最少居住1人，最多3人；2室單元最少2人，最多5人。

收入方面，最少要2倍於每月淨租金，可以使用住房抵扣券。達到地區收入中位數80%的收入水平被認為是低收入，達到110%屬於中等收入。

以單身人士為例，年收入10萬2300元以下被認為是低收入。如果是5口之家的話，年收入15萬7800元以下是低收入。

房屋單元租金依據房型和收入水平不同，從每月2488元到每月3500元不等。

Mainline North公寓有151個可負擔房屋單元供出租，包括一室戶（studio），單室，兩室和三室公寓等。收入水平在地區收入中位數30%，50%到70%的家庭均可申請。

申請優先順序第一檔是目前和至少申請前6個月居住在該市，並且在過去6個月在該市經營商業或是受僱於該市商業或準公共機構的人士。

所有住房單元中租金最低的，是供地區收入水平中位數30%收入的人士申請的一室戶，每月租金918元。租金最高的是供70%地區受收入水平中位數的家庭申請的2室單元，每月租金2823元。

收入要求方面，30%收入水平的單身人士年收入上限在3萬8730元，7口之家是6萬8580元。70%收入水平的單身人士收入上限在9萬370元，7口之家的話是16萬20元。

租金 低收入

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