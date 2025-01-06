金山獲撥款3580萬元 投資交通基建

海灘公園將覆蓋即將封閉的海傍公路的大部分區域，但因第19街以西的大多數本地選民反對封路，當地社區爭論已久。（取自殷嘉立競選網站）

為解決舊金山 海傍公路（Great Highway）關閉後可能帶來的交通問題，舊金山官員宣布，將從城市剛獲得的3580萬元撥款的一部分，用於交通基礎建設。

這筆撥款來自大都會 交通委員會（Metropolitan Transportation Commission）的「住房激勵補助計畫」（Housing Incentive Pool Grants program）提供，用於在林肯大道（Lincoln Way）夾第45大道、夾La Playa街、夾第41大道的交界處，安裝新的交通信號燈，取代現有的停車標誌。

市府官員表示，這些升級旨在減少林肯大道上的車輛和公共交通延誤，同時改善行人和自行車通往即將建成的海灘公園的交通條件。該公園將覆蓋即將封閉的海傍公路的大部分區域，由選民通過的K提案（Proposition K）推動，該提案於去年11月以54.7%的支持率通過。但因第19街以西的大多數本地選民投了反對票，K提案在當地社區引發大量爭議。

K提案起草人，市議員殷嘉立（Joel Engardio）表示，新交通信號燈和基礎設施會改善提升外日落區（Outer Sunset）和列治文區（Richmond District）居民的生活品質。

他說：「這些改變將提高居民進入金門公園的交通安全，讓馬丁路德金大道（MLK Drive）到La Playa街的騎行更加順暢，也讓社區駕駛者開往日落大道（Sunset Boulevard）更為便利。」

海傍公路的上段也將關閉，成為加州 沿海步道網絡的一部分，自2012年起便已開始規畫。

「我致力於保持海傍公路西側的交通暢通，而不僅僅局限於社區內的交通。」殷嘉立說，「林肯大道新交通信號燈的建設，是實現這一目標的重要一步。」

舊金山娛樂與公園部門還計畫於春季關閉部分海傍公路並將其開放為行人步道，但具體時間將取決於交通干預措施和圍欄的完成速度。目前該部門已展開工作，包括在Judah街沿線進行的沙丘修復試點項目，旨在促進當地原生植物的生長。

支持將海傍公路轉型為公園的倡導者對即將實施的交通基礎設施的升級感到樂觀，認為這些措施對社區居民以及全市的訪客都有益。外日落區居民兼「海灘公園之友」（Friends of Ocean Beach Park）副主席莫西森（Heidi Moseson）表示，改變是「雙贏」。

「通勤者和遊園者很快就能看到市府的努力成果，包括利用州和聯邦資金為所有舊金山市民打造了一個全新的公園，同時改善了城市西側居民的南北通勤條件。」莫西森表示。

該補助金還將用於改善南市場區（South of Market）和聯合廣場（Union Square）地區的交通設施，並為市交通局（Muni）提供資金升級其公交車隊。

即將卸任的舊金山市長布里德（London Breed）在聲明中強調了這筆資金的重要性：「這筆資金對於提升交通可靠性和街道安全至關重要，無論是維護公交車輛、改善自行車道，還是安裝交通信號燈，目標都是讓交通更加高效、實用，並確保每個人都能安全出行。」