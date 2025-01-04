舊金山華男扳手狂毆87歲老人和目擊者 被控謀殺未遂

金山地檢長謝安宜表示，39歲的李景壯在華埠散房中襲擊兩名婦女被控謀殺未遂、毆打、虐待老人罪等。（記者劉先進╱攝影）

金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）3日表示，39歲的李景壯（音譯，Jing Zhuang Li）在華埠 散房中襲擊兩名婦女被控謀殺未遂、毆打、虐待老人罪等，已經被拘留候審。他使用17吋長的金屬扳手多次襲擊一名87歲的鄰居，另一名69歲的女住戶目睹後大聲喝止，但也被李景壯用扳手擊中頭部。兩名受害者均受重傷。

根據謝安宜辦公室的資料，2024年12月26日，李景壯涉嫌在他所居住的公寓樓（位於百老匯 大街600號街區）內，用一把17吋長的金屬扳手，多次襲擊一名87歲的鄰居。受害人第一次被擊中後倒地不起。據稱，該樓另一名69歲的女住戶目睹了這起事件，並大聲叫他住手，但也被李景壯襲擊，頭部被扳手擊中。兩名受害者均受重傷。87歲的受害者大量出血，顱骨骨折。第二名受害者左手腕骨折、三根肋骨骨折、顱骨骨折、腦震盪、三處頭皮撕裂，需要大量縫合，耳朵撕裂。

金山地檢長辦公室起訴李景壯犯有兩項謀殺未遂罪。因為他親自蓄意對受害者造成嚴重身體傷害，並攜帶致命武器。他還被控犯有一項傷害罪、兩項虐待老人罪、兩項使用致命武器攻擊罪、兩項造成嚴重身體傷害的毆打罪和一項一級入室盜竊罪。由於他給公眾安全帶來風險，該辦公室決定將其拘留候審。他定於1月6日上午9時過堂。

謝安宜表示，在金山暴力沒有立足之地。祝願受害者早日康復。地檢長辦公室將竭盡所能，為受害者以及所有受此次襲擊影響的人在法庭上爭取正義。