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健康家居講座 揪出家庭潛在健康殺手

記者龔玥／聖荷西報導
米切爾公園圖書館將舉辦「健康家居藍圖：為健康與和諧而整理」講座。（取自米切爾公園圖書館）
米切爾公園圖書館將舉辦「健康家居藍圖：為健康與和諧而整理」講座。（取自米切爾公園圖書館）

米切爾公園圖書館（Mitchell Park Library）訂於今（4）日舉行「健康家居藍圖：為健康與和諧而整理」講座。活動由環保與健康生活方式倡導者Vipul Viyas主持，揭示家庭日常用品可能對健康造成的潛在影響，並提供實用的整理建議，幫助居民打造更健康、更簡約的家居環境。

專家指出，許多家庭日常用品可能含有對健康有害的成分，例如微塑膠、全氟和多氟烷基物質（PFAS）以及其他毒素。這些物質可能通過空氣、食品包裝或清潔劑進入生活環境，對身體造成潛在風險。

活動中，Viyas將帶領參與者深入了解如何識別這些有害物質，以及如何以無毒、安全的替代品取而代之。他強調：「健康的家居環境是每個人的基礎需求，而這需要從日常習慣的小改變開始，例如選擇天然材料的家居用品，減少一次性塑料的使用等。」

除了揭示潛在威脅，活動還分享了實用的家居整理技巧，例如如何根據物品的實用性和健康影響進行分類，並優化存儲空間。從廚房到衣櫥，參與者學到了多種方法來讓家居環境更加整潔和有序，並注重健康與可持續性。

這場活動不僅在現場舉行，還會通過YouTube平台進行直播，方便更多人參與。

Viyas強調，健康的家居並不一定需要昂貴的改造，而是源於每個人日常習慣的小變化。他希望更多家庭能夠意識到環境與健康的關聯，並積極採取措施，減少有害物質的接觸，讓家真正成為一個健康、安全的避風港。

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