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當選桑市議員 張良安關注住房負擔問題

記者徐蓓蓓╱桑尼維爾報導
張良安在各級政府的工作經歷，讓她更了解如何聯絡各類機構來幫助選民。（受訪者提供）
張良安在各級政府的工作經歷，讓她更了解如何聯絡各類機構來幫助選民。（受訪者提供）

新當選桑尼維爾市議員的張良安（Charlsie Chang)出生成長在洛杉磯，後在聖塔克魯茲加大學習政治科學。她大學時代的一些朋友來自桑尼維爾。大學畢業後，她對從事海外服務或外交事業都有考慮，後來卻發現國際關係雖然非常有意思，但自己卻更想要聚焦於可以更快看到改變的地方議題。她在多個公共部門都工作過。先是在能源部門，後來在縣府和州府層面，現在是在公共交通部門任職。

張良安表示，上一任的桑尼維爾第四區議員已經任期屆滿。她在桑尼維爾的很多朋友和身邊的人都鼓勵她參選。她說，自己在各級政府曾經的工作經歷，讓她對政府內部運作機制更了解。曾經參與選民工作經歷，也讓她很了解如何去聯絡各類機構來幫助選民。

目前張良安關心的議題包括住房負擔問題：桑尼維爾在出售房屋價格的中位數已經達到220萬元，讓生活成本變得極其高昂。還包括公共安全問題。雖然總體而言，桑尼維爾是治安很好的城市，但區內有很多多代共居的家庭，對於步行和騎行有很高的需求。但城市整體設計上還是以汽車通行為中心。

張良安表示，希望上任後，可以在桑尼維爾著手推廣與鄰近的庫比蒂諾和聖塔克拉拉市類似的班車服務。好消息是桑尼維爾已經拿到州府方面的撥款，但還未決定是加入上述兩市已有的服務計畫，還是設立自己獨立的班車服務。她說，自己並沒有現成的施政計畫，而是更傾向於去聆聽社區的聲音。她認為，自己多年的公共部門工作經歷，讓自己知道怎樣找到對的人來解決社區關心的問題。

張良安說，自己在參選過程中得到了其他所有現任桑尼維爾市議員的背書，和他們有良好的工作關係。雖然議員們的背景都各不相同，但也可以因此借重彼此的優勢來共同解決問題。

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