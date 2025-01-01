西班牙分屍案 谷歌地圖意外提供關鍵線索
灣區媒體SFGATE根據西班牙「國家報」（El País）日前報導，一款實用、常見的谷歌應用程式，意外地為一起駭人聽聞的兇殺案調查提供了重要線索。
據該媒體報導，在距離馬德里約兩個半小時車程的西班牙中北部一個只有56人的小鎮塔胡埃科（Tajueco），人們捕捉到了一張不同尋常的谷歌地圖圖片。這張照片拍攝於10月份，照片中一名男子在光天化日之下從汽車後備箱中取出幾個白色袋子。該媒體稱，西班牙警察隨後利用這張照片和其他證據，最終逮捕了兩名涉嫌殺害和肢解一名去年曾到訪該地區的男子。
隨後，官方發現了埋葬在附近墓地的遺骸。帖子中的畫面顯示，西班牙國家警察使用建築設備對該地區進行了挖掘。據「國家報」報導，12月11日，當局發現了一具被掩埋的肢解軀幹，已處於高度腐爛狀態，目前仍在尋找其他屍塊。
據「國家報」報導，調查始於2023年11月，當時死者的一位表親開始收到死者神秘的 WhatsApp 消息，稱他將很快離開該地區，並且不會帶走手機。然而，這位親戚始終不相信自己真的是在和表弟通話，於是他聯繫了當地政府。
雖然該男子的殺人動機尚不清楚，但據該媒體報導，死者一年前來到該地區探望其中一名被捕者，而這名被捕者曾與另一名被拘留者結婚。
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