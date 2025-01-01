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西班牙分屍案 谷歌地圖意外提供關鍵線索

編譯組╱綜合報導
實用的谷歌應用程式在西班牙意外地為一起駭人聽聞的兇殺案調查提供了重要線索。（Google Maps）
實用的谷歌應用程式在西班牙意外地為一起駭人聽聞的兇殺案調查提供了重要線索。（Google Maps）

灣區媒體SFGATE根據西班牙「國家報」（El País）日前報導，一款實用、常見的谷歌應用程式，意外地為一起駭人聽聞的兇殺案調查提供了重要線索。

據該媒體報導，在距離馬德里約兩個半小時車程的西班牙中北部一個只有56人的小鎮塔胡埃科（Tajueco），人們捕捉到了一張不同尋常的谷歌地圖圖片。這張照片拍攝於10月份，照片中一名男子在光天化日之下從汽車後備箱中取出幾個白色袋子。該媒體稱，西班牙警察隨後利用這張照片和其他證據，最終逮捕了兩名涉嫌殺害和肢解一名去年曾到訪該地區的男子。

隨後，官方發現了埋葬在附近墓地的遺骸。帖子中的畫面顯示，西班牙國家警察使用建築設備對該地區進行了挖掘。據「國家報」報導，12月11日，當局發現了一具被掩埋的肢解軀幹，已處於高度腐爛狀態，目前仍在尋找其他屍塊。

據「國家報」報導，調查始於2023年11月，當時死者的一位表親開始收到死者神秘的 WhatsApp 消息，稱他將很快離開該地區，並且不會帶走手機。然而，這位親戚始終不相信自己真的是在和表弟通話，於是他聯繫了當地政府。

雖然該男子的殺人動機尚不清楚，但據該媒體報導，死者一年前來到該地區探望其中一名被捕者，而這名被捕者曾與另一名被拘留者結婚。

谷歌 灣區 WhatsApp

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