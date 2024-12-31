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灣區掀「糖葫蘆」熱潮 市集最貴一串10元

記者徐蓓蓓／聖塔克拉拉縣報導
灣區甜品店的新鮮糖葫蘆一串要賣7元。（記者徐蓓蓓／攝影）
灣區甜品店的新鮮糖葫蘆一串要賣7元。（記者徐蓓蓓／攝影）

糖葫蘆是很多華人童年記憶中的小吃。不過因為美國並不產山楂，偶爾有墨西哥出產的黃色山楂果，味道也有差別，所以除去華人超市冰櫃偶爾會有，其他時候很少見，但這種狀況正在漸漸發生改變。

日前南灣一位華人鐘媽媽因為要參加小孩學校的「節日市集（Holiday Boutique)」活動，思索再三，覺得「糖蘋果（Candy Apple)」是一樣東西方都有的小食，也符合節日慶祝的氣氛，用來參加節日活動最合適。誰知道活動當天，突然發現準備的蘋果數量可能不夠。她急中生智想到家裡還有綠葡萄和小番茄，不如串成小串，紅紅綠綠，小朋友應該喜歡。

鐘媽媽小孩讀書的小學亞裔學生很少，市集上很多媽媽帶來自己拿手的烘焙點心和甜品，十分精美。她一開始十分擔心自己臨時急就的小吃是否會無人問津。她說：「你知道美國有烘焙的傳統，一些媽媽們做的餅乾、蛋糕、甜點都非常漂亮。我是第一次做，感覺手法也不熟練。」

誰知道市集一開放，就有很多大人、小孩過來詢問，有些還能說出「糖葫蘆」的名字。最後不到15分鐘時間，鐘媽媽準備的幾十串糖葫蘆小串和糖蘋果就全部賣光光，還一直有人因為看到別人正在吃，過來問有沒有。

準備的小吃賣得這麼好，是鐘媽媽沒想到的。因為是小孩學校活動，她也沒有想要賺錢，三個葡萄或小番茄一串的「糖葫蘆」只賣一塊錢，只想小朋友吃個開心。

其實因為超市冰櫃的傳統糖葫蘆保存時間往往比較長，有些糖葫蘆愛好者常常抱怨吃的時候糖都化掉了。有時候偶爾在華人節日市集上買到，一串要賣到10元左右的高價。

同時因為近來糖葫蘆在南韓非常流行，灣區新近開業的一家韓式甜品店也順勢推出了糖葫蘆這道小吃。和南韓流行的品類一樣，主打草莓、橘子、葡萄等水果糖葫蘆，5、6個一串的要賣到7元。

鐘媽媽說看到其他族裔的小孩和大人過來問這個「糖呼嚕」多少錢，真的感到相當驚訝。不過有這麼多人喜歡這道酸酸甜甜的小吃，自己沒有白忙活，也開心小孩因此交到更多朋友。

華人超市 南韓 亞裔

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