聖塔克魯茲市長：沒討論碼頭結構絕不重建

聖塔克魯茲市長認為，在未詳細了解碼頭結構的情況下就對碼頭進行重建是不負責任的作法（美聯社）

聖塔克魯茲 （Santa Cruz）27日針對坍塌的碼頭舉行記者會，市長強調碼頭對當地經濟的重要性，但表示，在沒有詳細了解碼頭的結構未來能否承受更惡劣的天候之前就對碼頭進行重建，是不負責任的作法。

聖塔克魯茲市長基利（Fred Keeley）27日在坍塌的聖塔克魯茲碼頭旁的科威爾海灘（Cowell's Beach）舉行有關碼頭的記者會。在被問到碼頭重建問題時，他說：「我們還未做出決定，但如果我們在沒有徹底了解實際狀況下，就匆忙重建毀損部分，老實說，是非常危險且不負責任的行為。」

聖荷西信使報（Mercury News）表示，這座擁有110年歷史、長2745呎的碼頭號稱是西半球最長的木製碼頭。23日坍塌的碼頭末端因為近幾年連續遭受暴雨和巨浪的破壞，已被關閉了將近一年，直到最近才開始進行修復工程。

對當地某些居民來說，改建碼頭是對聖塔克魯茲這個最珍貴地標的羞辱。市府官員表示，碼頭是聖塔克魯茲的主要經濟支柱之一，每年吸引約200萬名遊客前來，碼頭的20多家餐廳和零售店雇有約400名員工。

不過，聖塔克魯茲可能必須考量，將碼頭狀況維持在目前的標準是否值得。注意到氣候變遷 對碼頭結構帶來風險的基利說：「這條長1哩的商業走道位於海面上，保留它是正確的嗎？如果是，該以哪種方式保留它？」

聖塔克魯茲加大海岸地質學教授格里格斯（Gary Griggs）表示，像聖塔克魯茲這樣的碼頭要向太平洋的摧殘舉白旗只是時間問題。他指出，事實上，聖塔克魯茲碼頭並非當地建造的第一個碼頭，而是第六個。

格里格斯說：「當然，我們可以打更多木樁、舖更多木板，但真的值得嗎？這些頂多只能使用一年、兩年或五年的投資，可以為碼頭商業爭取到多少經濟回報？」

不只是聖塔克魯茲碼頭，南北加州 許多沿海城市都面臨碼頭被大自然摧毀的問題。聖塔克魯茲以東卡比度拉（Capitola）長855呎的碼頭2023年1月被風暴襲擊斷裂，花了1060萬元重建，最近才重新開放。