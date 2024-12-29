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塊麵團多重玩法 Trader Joe's麵團解鎖春節新美食

記者龔玥╱聖荷西報導
麵團一般出現在冷藏區。（記者龔玥/攝影）
麵團一般出現在冷藏區。（記者龔玥/攝影）

春節將至，在北美生活的華人總希望用美食喚起對家鄉的思念。然而許多傳統點心和家常小吃的製作，常常因材料難覓或技術複雜而讓人望而卻步。Trader Joe's 火爆多年的Pizza Dough麵團此時可以派上用場了，這款在美國人眼中用於製作披薩的神器，為華人打開了製作家鄉美食的更多可能性。

這款麵團的高濕度和含有酵母的特性，讓它非常適合做快手麵點，因為省去了揉麵和等待發酵的時間。它特別適合用來製作各種包子，尤其是生煎包。製作時需提前將麵團從冰箱中取出，在室溫下放置一段時間，讓其變得更加柔軟易操作，這樣可以避免高筋麵粉因彈性強而不斷回縮。

將麵團擀成長方形薄片後，均勻撒上蔥花或加入紅糖、黑芝麻，再捲起來切段，稍加整形後蒸熟，鬆軟香甜的花捲便大功告成。其他配料如芝士或香蔥醬也可以根據個人喜好自由添加，創造出獨具風味的點心。

油炸是傳統小吃中的經典技法，這款麵團同樣能輕鬆勝任。可以輕鬆製作油條是這一麵團在華人圈火爆的原因，只需將麵團切成條狀，兩條疊加，用筷子輕輕壓一下，然後直接放入熱油鍋中炸至金黃，鬆軟蓬鬆的油條就完成了。相似的做法還可以做糖餅，混合適量糖和少量麵粉（比例約為2比1）攪勻抹在麵團上，再隨意揉搓幾下，讓糖在麵團中揉開，分成幾段後擀成圓形，再在上面隨意畫幾下，下鍋油炸，就是香脆的糖油餅了。

如果愛餡餅，這款麵團也能滿足需求。取一塊麵團擀平，包入自己喜愛的餡料，例如牛肉、韭菜、蝦仁、土豆泥等，然後將收口捏緊。外面撒上一層白芝麻，鍋中放油以小火慢煎至兩面金黃，餡餅香氣撲鼻、皮酥餡嫩，吃上一口就找回家鄉的味道。

除了傳統的蒸煎炸，這款 Pizza Dough 麵團也可以用來創新。例如，將它用作燒餅的基礎麵團，搭配肉夾饃的餡料，或直接用烤箱烤制芝麻脆餅，帶來煥然一新的中西融合風味。

需要注意的是，從冰箱取出後，最好提前將麵團回溫至室溫，否則麵團過硬難以操作。製作中，如果麵團過黏，可以在表面撒少量幹麵粉，避免粘手，麵團本身是空白畫布，可以根據個人口味添加各種調味料或配料，從傳統點心到獨創西式融合美食，盡情發揮想像力。

Trader Joe’s 麵團一直受到歡迎。（記者龔玥/攝影）
Trader Joe’s 麵團一直受到歡迎。（記者龔玥/攝影）

華人 Trader Joe's

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