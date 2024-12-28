財政危機 聖荷西Alum Rock聯合學區關併13校

Alum Rock聯合學區教委投票決定，在2025-26學年關閉或合併13所小學和中學。(取自Pexels)

聖荷西信使報（Mercury News）報導，本月早些時候，Alum Rock聯合學區 教委（Alum Rock Union School District）投票決定在2025-26學年關閉或合併13所小學和中學，成為灣區 又一個通過關閉學校來維持財政平衡的學區。

此舉與灣區從舊金山到屋崙的各學區採取的類似措施如出一轍。入學率持續不斷的下降，以及COVID-19臨時補助資金的終止，使各學校不得不手忙腳亂填補預算 的缺口。

Alum Rock學區的董事會本月早些時候投票決定，從8月份開始關閉六所學校，重新設計三所學校，合併四所學校。該學區22所學校中有13所將被合併。

這一決定源於2000萬元的預算缺口。學區2019年因建築合同腐敗醜聞、管理不善和支出不當指控以及嚴厲的州審計而受到衝擊。學區表示，如果不大幅削減預算，學區便將破產，面臨州政府接管和失去地方控制權的風險。

2023-2024學年，加州的入學人數減少了近1萬5000名學生，降至583萬7690萬名，是全州入學人數連續第七年下降。根據加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）的分析，灣區的入學率在過去10年中下降幅度位居全州第三，自2013年以來下降幅度超過8%。

灣區其他幾所學校一樣面臨著嚴峻的預算危機，海沃聯合學區（Hayward Unified School District）的預算缺口高達5000萬元，而佛利蒙聯合學區（Fremont Unified）則面臨著3500萬元的預算削減，以彌補學區的赤字開支。上個月，屋崙聯合學區（Oakland Unified）表示計畫合併10所學校，以彌補該學區兩年1億7400萬元的預算赤字；金山聯合學區（San Francisco Unified）臨時總監史瑞慶（Maria Su）則希望通過買斷符合提前退休條件的資深員工，避免學區裁員，防止州政府接管。

如果學校資金耗盡，無法滿足預算要求，就有可能被州政府接管。如果出現這種情況，地方學區教委和行政人員將失去決策權，州政府將決定如何削減預算以期平衡。屋崙聯合學校曾於 2003 年被州政府接管，州政府提供了1億元的貸款。

Alum Rock聯合學區表示，工作重點是使關閉和合併學校的過渡 「盡可能順利，干擾最小」。學區表示，將與員工工會會面，討論學校關閉對員工的影響，並將探索重新利用或租賃已關閉學校場地的方案，以創造收入。