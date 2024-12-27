谷歌再捐10萬 助山景城學區科學擴展課程

據悉谷歌公司此前曾經兩度捐贈12萬5000元用於資助山景城惠斯曼學區的科學擴展課程。(谷歌提供）

谷歌 (Google)公益部門日前再度捐款10萬元資助「山景城教育基金(MVEF)」，用於山景城惠斯曼學區 (MVWSD)K-8年級學生科學增益擴展課程。這一款項將幫助山景城教育基金繼續提供動手實踐的體驗式課程，提升學區的探究式教學的科學課大綱。

「山景城教育基金」是該學區11所中小學的首要非公共資金來源。基金會董事長舒卡拉(Sraddha Shukla)表達了感激之情：「我們感激來自谷歌的慷慨捐贈， 這會極大地幫助到山景城惠斯曼學區學生的學習。這筆資金和其他基金會的捐贈者的幫助，讓我們可以保證我們多元學區的每一個學生，都可以接觸到創新的教育項目。」

谷歌公司加州 地方政府事務和公共政策負責人岡薩雷斯(Javier Gonzalez)表示：「我們非常激動可以支持基金會為學區師生提供關鍵性資源和機會的工作。在谷歌，我們理解繁榮的社區建立在強大的教育體系基礎之的。我們致力於成為社區的好鄰居，投資那些可以改變我們學生，教師和更廣闊社區的項目。」

這項資金會繼續用於支持兩項環境科學相關的項目。兩個項目符合「新世代科學標準(NGSS)」，給學生更多機會在戶外有動手實踐。

據悉，谷歌公司此前曾經兩度捐贈12萬5000元用於資助山景城惠斯曼學區的科學擴展課程。自2010年以來該公司共計向「山景城教育基金」捐款130萬元。

山景城惠斯曼學區學監魯道夫(Ayinde Rudolf)表示：「我們欣賞谷歌一直持續支持總部所在城市公共教育的提升。『山景城教育基金會』是幫助學區達成資助優秀員工和項目、滿足所有學生需求的目標的重要合作夥伴。」