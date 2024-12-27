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勇士、湖人聖誕大戰 3細節曝柯瑞、詹姆斯「英雄惜英雄」

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞和詹姆斯的對決，引人注目。成為NBA近五年最高收視率的單場例行賽。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞和詹姆斯的對決，引人注目。成為NBA近五年最高收視率的單場例行賽。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士25日晚主場對陣洛杉磯湖人的聖誕大戰，是史上最強場上指揮官、40歲的詹姆斯(LeBron James)，迎戰史上最強三分射手、36歲的柯瑞(Stephen Curry)，為NBA近五年最高收視率的單場例行賽。本報記者觀察到，場上場下，三個細節可以看到兩人「英雄惜英雄」。

柯瑞和詹姆斯在2015到2018年期間，四次總冠軍碰頭，勇士奪得三冠，騎士一冠，可謂「宿命對決」。但隨著年齡漸長，這兩位間隔三年、出生於阿克倫(Akron)同一家醫院的巨星，開始欣賞對方。巴黎奧運聯手斬獲金牌就是明證。

柯瑞和詹姆斯英雄惜英雄，有三個細節可以體現。

首先，聖誕大戰前，ESPN放出專訪詹姆斯、柯瑞和杜蘭特(Kevin Durant)的專訪。柯瑞和詹姆斯就互相稱讚。詹姆斯說，在總冠軍賽、面對柯瑞等偉大球員時的前一晚，徹夜難眠。「我們都感覺，如果不是因為對方，戒指會多一點。那四年總冠軍賽對陣，就好像東區對西區，說唱歌手之間的對決和宿敵。」柯瑞說，最希望擁有的就是詹姆斯場上的高球商，以一己之力掌控比賽節奏。

兩人坦承，生涯將結束。柯瑞說，無論何時，接受並承認生涯終點即將到來都是可以的。詹姆斯說，不會再打那麼久了，「一年、兩年，不管是什麼情況。」

第二，在比賽熱身時，詹姆斯忽然衝到柯瑞的場地，假裝要蓋帽他的投籃，接著兩人大力擁抱，說了兩分鐘。

場上的比拚自不必說，縱使英雄遲暮，也要「老夫聊發少年狂，千騎卷平岡。」最後2分53秒，可謂兩人比賽風格的極致體現。柯瑞虛晃過掉文森特(Gabe Vincent)，投進三分。詹姆斯跳投三分繼續拉開比分。拉鋸戰之後，詹姆斯冷靜傳球給克裡斯蒂(Max Christie)強吃內線投進。隨後柯瑞在底角高難度甩出三分，殺紅了眼，防守的是詹姆斯。

一場比賽，貢獻王牌解說員布瑞(Mike Breen)的兩次經典語錄，一次是詹姆斯大帽維金斯(Andrew Wiggins)的「Blocked by James」，讓人恍然夢回詹姆斯2016年總決賽搶七的經典追帽。一次是柯瑞連續三分，絕平比賽「BANG BANG BAAAANG!」

第三個細節是賽後的場邊採訪。詹姆斯再次表達對柯瑞的欣賞，並希望珍惜現在。他說，看到了柯瑞採訪問答，得知柯瑞坦然接受即將退役的現實。「這讓我更加珍惜當下。我不知道和柯瑞還有多少次對決，不知道我們在場上還有多少時間。當我們有機會時，就要給球迷奉獻最精彩的比賽。」

26日的最新數據顯示，勇士對湖人的聖誕大戰，是NBA近五年收視率最高的例行賽，平均觀看人數776萬，高峰時有832萬人觀看。不覺年華似箭流，朝看春色暮逢秋。柯瑞和詹姆斯的生涯進入尾聲。如此對決，且看且珍惜。

柯瑞和詹姆斯惺惺相惜，賽前熱烈互動。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞和詹姆斯惺惺相惜，賽前熱烈互動。（記者劉先進╱攝影）

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