聖塔克拉拉縣 今年近200遊民死於街頭

據縣數據顯示，聖塔克拉拉縣有近萬名遊民，其中大量無處可去。聖荷西有6340名遊民，其中4411人流落街頭、河邊，住在帳篷裡。(本報檔案照）

2024年，聖塔克拉拉縣有近200名遊民 死於街頭。紀念他們的活動日前在聖荷西 博卡多接待中心舉行。

據報導，2023年12月1日至2024年11月30日期間，聖塔克拉拉縣共有197名遊民死亡，比去年同期減少4人。許多人患有癌症、心臟病、肝病、或肺病等健康問題。大約四分之一的死亡者年齡在65歲以上，其中百歲以上的兩人，表明長者成為遊民的情況來愈多。此外，今年還有4名嬰兒死於街頭。

在這197人中，70人的死亡與吸食冰毒有關，儘管在一些案例中，冰毒不是致死的直接原因，但也是重要因素。50人患有心血管疾病，68人患有高血壓，13人死於肺炎。7人自殺身亡。部分死因仍有待調查。

聖縣政府指出，去年和今年死亡人數之間的一個主要區別是天氣，聖荷西10月份經歷了有史以來最熱的一周，氣溫飆升至100度以上。今年全縣有10起因炎熱天氣死亡的紀錄，而去年為零。關於避暑中心的訊息通常無法傳達給遊民，而且沒有交通工具的人也很難到達那裡。

據縣數據顯示，聖塔克拉拉縣有近萬名遊民，其中大量無處可去。聖荷西有6340名遊民，其中4411人流落街頭、河邊，住在帳篷裡。縣府沒有足夠的庇護 所床位來容納他們。聖荷西等城市正在轉向創建安全的睡眠場所，來幫助提供庇護。