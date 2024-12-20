我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡覺時拳打腳踢、罵髒話？ 醫師：5年內近一半出現帕金森氏症

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

推廣AI產品 Salesforce要招2000人

記者李怡／舊金山報導
Salesforce宣布大舉招人銷售AI產品。（記者李怡／攝影）
Salesforce宣布大舉招人銷售AI產品。（記者李怡／攝影）

Salesforce最近推出了一款「Agentforce」人工智慧工具，專門用來取代客服工作，用來回答問題或處理簡單任務。雖然這款產品是為了減少人力需求，但目前卻需要大量銷售人員來推廣它。執行長賓尼歐夫(Marc Benioff)日前宣布，他們準備啟動一波「超大規模」的招聘計畫，雇用2000名銷售員。

據了解，目前2000個職位已收到9000份簡歷申請。公司發言人文森特(Annie Vincent)向本報確認消息，並表示，這次的招聘熱潮主要針對「客戶經理」(Account Executives)，從11月就已經開始了。而且這次招聘是全球範圍也包括總部舊金山

大舉招聘可以看出賓尼歐夫對「Agentforce」的高度重視。這款產品是Salesforce在9月Dreamforce年度大會上大力推廣，10月剛剛上線，可以幫企業快速部署虛擬「代理人」，處理像銷售、行銷、商務等日常工作。

賓尼歐夫表示：「這是我職業生涯中最讓我激動的事情。」Salesforce自己用這款工具，把每周需要人工處理的客服問題從1萬個減少到了5000個，並表示，「未來我們可以減少真人客服，增加數位客服，重新定義人力與數位化的結合方式，打造全新的Salesforce。」

目前「Agentforce」已經出售了1000家客戶，而這次的招聘就是為了進一步擴大市場需求。

2023年Salesforce裁掉了10%的員工，至少有1150名是在舊金山的職位。目前該公司計畫再招3300人，重點是數據雲、工程和銷售團隊。

舊金山 人工智慧

上一則

聖荷西貝律耶沙學區關3小學 沉浸式中文學校沒了 家長擔憂

下一則

迎節日高峰 聖荷西機場活動豐富

延伸閱讀

台北天空中的旋轉大樓

台北天空中的旋轉大樓
舊金山無家者希望與市府談判 避免街頭帳篷被清理

舊金山無家者希望與市府談判 避免街頭帳篷被清理
Salesforce 宣布大舉招人銷售AI產品

Salesforce 宣布大舉招人銷售AI產品
全國亞馬遜配送站罷工 聖誕節前訂單恐延誤

全國亞馬遜配送站罷工 聖誕節前訂單恐延誤
酒店業持續罷工見成效 萬豪酒店與工會達成新合約

酒店業持續罷工見成效 萬豪酒店與工會達成新合約

熱門新聞

購買金條、金幣等實體黃金，是最傳統的投資方式之一。(路透)

投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法

2024-12-14 01:18
麻鴨產出的鴨蛋也特別美味，蒸熟的鴨蛋一打開立刻就流油，讓人忍不住想大快朵頤。（受訪者提供）

台商進口高郵鴨蛋席捲北加好市多 華人瘋搶

2024-12-14 21:19
聖荷西是全美百萬元住宅比例最高的城市，70%以上的自住房價值在100萬元或以上，舊金山（圖）居第二，近57%的房屋達到100萬元大關。示意圖。（取材自Pexels）

加州百萬住宅成標配 這地區超過7成…全美第一

2024-12-17 15:30

加州宣布進入禽流感緊急狀態

2024-12-18 18:14
聯邦貿易委員會此前在金山舉行會議，提醒民眾注意詐騙。（記者劉先進╱攝影）

全美線上求職詐騙激增 小心這一類任務詐騙

2024-12-13 20:09
14日上午一場強烈的大氣河風暴襲擊灣區，舊金山國際機場遭遇近50年來最強烈的陣風。（美聯社）

舊金山史無前例發布龍捲風警報 國際機場遭遇近50年來最強烈陣風

2024-12-15 01:20

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事