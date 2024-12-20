推廣AI產品 Salesforce要招2000人

Salesforce宣布大舉招人銷售AI產品。（記者李怡／攝影）

Salesforce最近推出了一款「Agentforce」人工智慧 工具，專門用來取代客服工作，用來回答問題或處理簡單任務。雖然這款產品是為了減少人力需求，但目前卻需要大量銷售人員來推廣它。執行長賓尼歐夫(Marc Benioff)日前宣布，他們準備啟動一波「超大規模」的招聘計畫，雇用2000名銷售員。

據了解，目前2000個職位已收到9000份簡歷申請。公司發言人文森特(Annie Vincent)向本報確認消息，並表示，這次的招聘熱潮主要針對「客戶經理」(Account Executives)，從11月就已經開始了。而且這次招聘是全球範圍也包括總部舊金山 。

大舉招聘可以看出賓尼歐夫對「Agentforce」的高度重視。這款產品是Salesforce在9月Dreamforce年度大會上大力推廣，10月剛剛上線，可以幫企業快速部署虛擬「代理人」，處理像銷售、行銷、商務等日常工作。

賓尼歐夫表示：「這是我職業生涯中最讓我激動的事情。」Salesforce自己用這款工具，把每周需要人工處理的客服問題從1萬個減少到了5000個，並表示，「未來我們可以減少真人客服，增加數位客服，重新定義人力與數位化的結合方式，打造全新的Salesforce。」

目前「Agentforce」已經出售了1000家客戶，而這次的招聘就是為了進一步擴大市場需求。

2023年Salesforce裁掉了10%的員工，至少有1150名是在舊金山的職位。目前該公司計畫再招3300人，重點是數據雲、工程和銷售團隊。