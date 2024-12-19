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聖荷西「夢幻飛行」施魔法 100個癌童家庭歡慶節日

記者龔玥／聖荷西報導
警察與前來活動的小朋友合影。（聖塔克拉拉警局Facebook）
警察與前來活動的小朋友合影。（聖塔克拉拉警局Facebook）

由警察關愛癌症基金會主辦的第20屆年度「夢幻飛行」，日前在聖荷西國際機場航空機庫舉行，為100個灣區家庭和他們患有癌症的孩子們帶來歡樂和難忘回憶。這一特別活動不僅讓參與者沉浸在節日的魔法中，也為他們創造了一個支持和歸屬的社區。

警察關愛癌症基金會致力於支持癌症患者及其家庭，尤其是兒童。通過活動和慈善專案。基金會為患病兒童及其家人提供希望、歡樂和支持，讓他們在面對困難時感受到社區的溫暖。

當天，參與的家庭在警燈閃爍的車隊護送下抵達活動現場。這些孩子由史丹福兒童醫院和舊金山加大兒童醫院的社會工作者推薦。

活動由聖荷西警察局主辦，吸引了來自灣區12個執法機構的支持。聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）、警察局長約瑟夫（Paul Joseph）以及多位執法部門負責人親臨現場，與孩子和家庭共同慶祝。孩子們在充滿樂趣的遊戲區流連忘返，執法人員還用氣球巧手製作出各式各樣的動物造型，送給孩子們作為小驚喜。

活動現場還出現了許多深受喜愛的經典卡通角色，包括「星球大戰」中的角色，以及高飛（Goofy）等人偶角色，他們與孩子們互動、合影，增添了節日的樂趣。棉花糖攤位前排起了長隊，甜蜜的香氣彌漫在空氣中，孩子們手拿一團團柔軟的棉花糖，臉上洋溢著純真的笑容。

活動高潮出現在下午1時，聖誕老人乘坐聖荷西警局的AIR 3直升機從天空降臨，帶來驚喜。他向每個孩子和他們的兄弟姊妹分發了精心準備的節日禮物，與家庭成員合影留念，為這一天的美好畫上句號。

市長馬漢表示：「這不僅僅是一次節日聚會，更是我們向這些孩子及其家庭表達支援和關愛的方式。感謝所有志願者和執法人員的努力，讓這個特殊的活動成為現實。」

警察關愛癌症基金會執行團隊表示，這項活動將在未來繼續進行，為更多面臨生命挑戰的孩子及其家庭創造奇跡般的時刻。「夢幻飛行」用愛與支持點亮生命，讓節日的意義延續全年。

聖誕老人從天而降。（圖源警察關愛癌症基金會facebook）
聖誕老人從天而降。（圖源警察關愛癌症基金會facebook）
聖誕老人從天而降。（警察關愛癌症基金會Facebook）
聖誕老人從天而降。（警察關愛癌症基金會Facebook）
現場活動有不少人偶炒熱氣氛。（圖源聖塔克拉拉警局facebook）
現場活動有不少人偶炒熱氣氛。（圖源聖塔克拉拉警局facebook）

癌症 聖荷西 灣區

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