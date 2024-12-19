籌畫8年 佛斯特市新康樂中心動工

新的康樂中心將成為佛斯特市未來幾代人團結的重要樞紐。（取自佛斯特市康樂中心官網）

經過八年的籌畫和準備，佛斯特市舊有的威廉·E·沃克康樂中心被拆除。新康樂中心的建設工程即將展開，動工儀式在18日舉行，市政官員、社區成員和設計團隊共同慶祝這一里程碑事件。

佛市公園與康樂部主任施維加特（Derek Schweigart）表示，新的康樂中心將成為佛斯特市未來幾代人團結的重要樞紐，很高興工程得以開始。

新康樂中心將提供一系列靈活和專門化的空間，適合舉辦小型、中型和大型課程、會議和活動；健身、舞蹈和運動課程；藝術項目；以及為老年人社區提供活動空間等。這將極大地擴展該市的活動和康樂選擇。

舊有的威廉·E·沃克康樂中心已被拆除。（取自佛斯特Youtube頁面）

市長沙利文（Patrick Sullivan）表示，新的康樂中心經過數年的設計和籌備，在經過兩年的建設後，將成為世界級的社區活動中心。

現有的康樂中心建於1974年，並在1990年代進行了兩次擴建。現有結構的總面積約為3萬2000平方呎，其中約1萬8500平方呎用於會議室等空間，其餘為大廳、儲藏室、機械房及長走廊。該建築歷經三個階段的建造，最終於1997年合併成一個建築，並共享一個屋頂。這種分段式建造方式導致了結構問題，包括水侵問題。

翻新項目歷經了多年的規畫和調整，歷經財政預算 和疫情 的多重困難。據該市今年的財政預算，佛斯特市有著400萬元的盈餘，比最初預測的600萬元赤字有所改善，但城市仍預計會面臨長期的結構性赤字。2022年1月的市議會上，康樂中心和公園重建的系統調查報告被通過。市議會決定採取「按預算建造」的方案，上限為5500萬元，其中3600萬元來自CAAR基金，1900萬元來自一般基金儲備。