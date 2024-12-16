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中領館頒獎「漢語橋」優秀選手 明年繼續舉辦

記者李怡╱舊金山報導
中國駐舊金山總領館14日晚間舉辦「漢語橋」優勝選手表彰暨「我的中國行」短片大賽頒獎活動，吸引了來自各界近300人參與。（受訪者供圖）
中國駐舊金山總領館14日晚間舉辦「漢語橋」優勝選手表彰暨「我的中國行」短片大賽頒獎活動，吸引了來自各界近300人參與。（受訪者供圖）

中國駐舊金山總領館14日晚間舉辦「漢語橋」優勝選手表彰暨「我的中國行」短片大賽頒獎活動，吸引了來自各界近300人參與。

中國駐舊金山總領事張建敏及夫人鄭心為得獎選手頒獎。活動來賓包括美中航空遺產基金會主席格林（Jeffrey Greene）、美中青少年學生交流協會主席週樹琪，以及領區內多位青少年、中文教師和學校校長。

張建敏總領事致開幕詞。（記者李怡／攝影）
張建敏總領事致開幕詞。（記者李怡／攝影）

張建敏總領事在致詞中介紹了中方在支持國際中文教育、推動中美青少年交流方面的努力，並鼓勵美國青少年積極學習中文，響應「5年5萬」重大倡議，透過語言溝通心靈，用青春力量傳承美中友好。

活動中，「漢語橋」優勝選手發表感言，分享了學習中文及訪問中國的經驗。來自柴契爾中學的盧小樂（Shiraz Rothschild）榮獲第17屆「漢語橋」世界中學生中文比賽美洲冠軍。威廉蘭德小學的方平山（Sam Fine）在第四屆「漢語橋」世界小學生中文秀中摘得美洲冠軍。柏克萊加大的馬慧玫（Leah Markworth）則獲得第23屆「漢語橋」世界大學生中文比賽全球三等獎。此外，短片大賽特等獎得主康麥麥（Myryl Caccam）也分享了其創作經驗。

張建敏領事與夫人為獲獎選手頒獎。（記者李怡／攝影）
張建敏領事與夫人為獲獎選手頒獎。（記者李怡／攝影）

據了解，今年舊金山領區從200多所學校的5000餘名中文學習者中，選拔優秀選手參加「漢語橋」比賽。在全球總決賽中，來自102個國家的中小學選手及133個國家和地區的大學生展開激烈角逐，比賽規模空前。

出席活動的各界代表。（記者李怡／攝影）
出席活動的各界代表。（記者李怡／攝影）

作為全球中文學習者的重要交流平台，「漢語橋」比賽已連續舉辦23屆，吸引了全球170多萬人次參與，被譽為「全球中文奧林匹克」。

張建敏表示，舊金山領區明年將繼續舉辦「漢語橋」比賽，並呼籲更多青少年關注中文教育組織發布的比賽通知，積極參與這項國際盛事。

活動現場，美國青少年表演了川劇變臉、少林功夫等中華傳統文化節目，充分展現了美中青少年文化交流的深厚成果。

現場川劇表演行頭展示。（記者李怡／攝影）
現場川劇表演行頭展示。（記者李怡／攝影）

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