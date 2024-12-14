BART警察 開槍打傷超速又逃跑華裔婦女

BART警察13日公布，11月在東灣停車場對拒絕下車又逃跑的華裔女子開槍經過影片。（翻攝自BART官網）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，灣區 捷運（BART）官員周五（13日）公布了一段視頻，視頻顯示警方在Union City Station停車場開槍打傷了一名華裔 婦女，當時情況十分緊張，警察試圖將該婦女從車內拉出，但她卻駕車逃逸。

槍擊事件發生在11月18日晚上9點左右，當時BART警察在停車場攔下了32歲的高（Jasmine Gao，音譯），因為她被舉報魯莽駕駛。

當他們靠近高時，警察檢查了她黑色轎車的車牌，後來他們得知車牌已經過期。

在警官隨身攜帶的攝像機拍攝到的長達八分鐘的交涉過程中，高女士迴避了警官的問題，並多次拒絕交出鑰匙和下車的命令。交火不斷升級，一名警官把手伸進車內，高尖叫著讓他住手。然後她搖上車窗，開始駕車穿過停車場。

聲明稱，一名警官波夫萊特（Nicholas Poblete）在此時開了三槍。

槍彈擊中了高的上半身並使其受傷。在視頻中，當警官把她拉出來並戴上手銬時，她繼續大喊大叫。

一名警官說：「你開車把我們拖拽。」他在另一名警官取回醫藥箱時制伏了高。人群開始聚集。官員們說，高被送往醫院接受治療，隨後出院。

BART警方將此案移交給阿拉米達縣地方檢察官辦公室。

波夫萊特被行政處罰。他在BART警方工作了六年，目前在執行部工作。

BART警察隊長富蘭克林（Kevin Franklin）在該機構的聲明中說：「我想向公眾保證，這一事件的所有方面都將得到徹底調查。」他還指出，BART已經公布了參與攔截的兩名警官的完整、未經剪輯的隨身攝像頭錄像，「以提供充分的透明度和問責制」。

富蘭克林說，一名第三方調查員將對事件進行內部行政審查，以避免任何可能的偏見。