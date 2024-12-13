涉開車撞Dior店鋪 不到1分鐘偷走29萬包 2匪被控罪
金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）12日表示，參與聯合廣場開車衝撞盜竊的嫌犯杜瑞（Denayaha Duree）和加西亞（Garcia）被指控商業盜竊和故意破壞罪。10月，一群劫匪倒車撞向Dior店鋪大門，衝入店鋪洗劫，偷走價值29萬的66個包，造成25萬損失。
謝安宜表示，兩人在11日過堂，對所有指控均表示不認罪。杜瑞和加西亞分別被控犯有一級商業盜竊罪、一級盜竊罪、一級故意破壞罪和有組織零售盜竊罪。杜瑞還被指控接受或購買被盜財產。刑事起訴書還指出，兩人在實施指控的犯罪時均處於保釋狀態。
根據法庭記錄，10月11日淩晨2時42分左右，多輛汽車駛向位於金山聯合廣場Post街185號的Dior點。其中一輛汽車開始倒車，撞向店鋪入口的金屬大門。車輛成功撞毀大門後，至少十名蒙面且戴手套的人進入商店，迅速洗劫和偷竊物品。這群人在不到一分鐘的時間內進出商店，成功偷走了價值超過29萬的66個包，並造成約25萬的損失。
被告杜瑞和加西亞的下次出庭日期是12月24日，屆時將對此事進行初步聽證。謝安宜辦公室決定在審判前拘留兩人。考慮到公共安全以及舊金山高等法院和另一個縣法院正在審理的其他未決事項，法院沒有批准保釋。
聯合廣場的治安情況一直被人詬病，犯罪事件屢次發生。10月28日淩晨4時16分，在聯合廣場Geary街200號街區，一輛汽車衝向Louis Vuitton店鋪。當汽車無法進入店鋪盜竊時，多名人員下車，並乘坐另外兩輛等待的車輛逃離現場。其中一輛向西行駛到Geary街，另一輛向南行駛到Stockton街。警局表示，看起來沒有商品被盜，但店鋪前部受到嚴重損壞。
針對聯合廣場犯罪，市長布里德表示，正在推動一種更簡單的流程，允許企業在其店鋪門前放置更多的護柱和花盆，防止歹徒衝撞，解決市中心零售盜竊問題。
候任市長羅偉此前接受本報專訪時曾表示，一旦警局恢復全員編制警力，將建設一個新分局，重點留意Yerba Buena中心、Moscone中心和聯合廣場的接待區，警員專注於購物者、遊客和來參加大會的人，從而恢復信心，吸引零售和商業回到市中心。
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