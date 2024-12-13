涉開車撞Dior店鋪 不到1分鐘偷走29萬包 2匪被控罪

金山聯合廣場商店屢次被歹徒開車衝撞盜竊。有兩個劫匪已被控罪。（記者劉先進／攝影）

金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）12日表示，參與聯合廣場開車衝撞盜竊的嫌犯杜瑞（Denayaha Duree）和加西亞（Garcia）被指控商業盜竊和故意破壞罪。10月，一群劫匪倒車撞向Dior店鋪大門，衝入店鋪洗劫，偷走價值29萬的66個包，造成25萬損失。

謝安宜表示，兩人在11日過堂，對所有指控均表示不認罪。杜瑞和加西亞分別被控犯有一級商業盜竊罪、一級盜竊罪、一級故意破壞罪和有組織零售盜竊罪。杜瑞還被指控接受或購買被盜財產。刑事起訴書還指出，兩人在實施指控的犯罪時均處於保釋狀態。

根據法庭記錄，10月11日淩晨2時42分左右，多輛汽車駛向位於金山聯合廣場Post街185號的Dior點。其中一輛汽車開始倒車，撞向店鋪入口的金屬大門。車輛成功撞毀大門後，至少十名蒙面且戴手套的人進入商店，迅速洗劫和偷竊物品。這群人在不到一分鐘的時間內進出商店，成功偷走了價值超過29萬的66個包，並造成約25萬的損失。

被告杜瑞和加西亞的下次出庭日期是12月24日，屆時將對此事進行初步聽證。謝安宜辦公室決定在審判前拘留兩人。考慮到公共安全以及舊金山 高等法院和另一個縣法院正在審理的其他未決事項，法院沒有批准保釋。

聯合廣場的治安情況一直被人詬病，犯罪事件屢次發生。10月28日淩晨4時16分，在聯合廣場Geary街200號街區，一輛汽車衝向Louis Vuitton店鋪。當汽車無法進入店鋪盜竊時，多名人員下車，並乘坐另外兩輛等待的車輛逃離現場。其中一輛向西行駛到Geary街，另一輛向南行駛到Stockton街。警局表示，看起來沒有商品被盜，但店鋪前部受到嚴重損壞。

針對聯合廣場犯罪，市長布里德表示，正在推動一種更簡單的流程，允許企業在其店鋪門前放置更多的護柱和花盆，防止歹徒衝撞，解決市中心零售盜竊問題。