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5萬盞新LED燈 將再次點亮海灣大橋

記者王子涵／舊金山報導
灣區大橋新安裝的LED燈不僅性能更佳，且更加節能，故障率也更低。（Illuminate提供）
灣區大橋新安裝的LED燈不僅性能更佳，且更加節能，故障率也更低。（Illuminate提供）

負責灣區大橋（Bay Bridge）燈光項目的藝術非營利組織Illuminate表示，施工團隊已經開始在大橋西段安裝超過5萬盞新的LED燈，這一努力將再次點亮海灣大橋。

舊金山灣燈光（San Francisco’s Bay Lights）曾是全美最大的永久性公共LED燈光展示之一。但因財務問題以及燈光設計老舊、維護困難燈原因，於2023年3月關閉。

當時已有燈具已使用多年，易受天氣影響，維護成本高昂。Illuminate被迫關閉項目，但得益於成功的眾籌活動以及公眾支持，讓「灣燈」回歸成為可能。

Illuminate於近日在社交媒體上宣布：「工人已經開始在灣橋西段安裝5萬顆新設計定製LED燈，測試工作預計將於新年初展開。」該組織還分享了一些施工畫面和新燈具的照片。據Illuminate介紹，新LED燈不僅性能更佳，且更加節能，故障率也更低。

目前，灣燈正式啟用的日期尚未公布，Illuminate呼籲公眾密切關注相關公告。這一城市燈光展的回歸被視為對舊金山城市景觀的重要補充，為2024年初增添一抹亮色。

新安裝的LED燈不僅性能更佳，且更加節能，故障率也更低。（Illuminate提...
新安裝的LED燈不僅性能更佳，且更加節能，故障率也更低。（Illuminate提供）
新安裝的LED燈不僅性能更佳，且更加節能，故障率也更低。（Illuminate提...
新安裝的LED燈不僅性能更佳，且更加節能，故障率也更低。（Illuminate提供）

舊金山 灣區

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