女嫌涉攻擊2亞裔1死1傷 金山地檢長起訴

舊金山地檢長控告一名婦人攻擊兩名亞裔婦人，造成其中一華裔死亡。示意圖。（取自Pexels）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）日前表示，她的辦公室已指控一名婦女在不同的襲擊事件中襲擊了兩名婦女，其中一名受害者兩天後死亡。

不過，地檢處並未就受害人的死亡對被告提出指控，謝安宜在宣布指控時也未提及受害人的死亡。

檢察長說，44歲的霍普肯斯（Thea Hopkins）被控2023年7月3日在灣景區（Bayview）第三街（Third Street）將63歲受害人吳艷芳（Yanfang Wu，音譯）推到人行道上，犯有一項可能造成重大身體傷害的暴力襲擊罪和一項造成嚴重身體傷害的毆打罪。

事發兩天後，吳艷芳在醫院死亡，警方調查人員在詢問霍普肯斯後初步判定為意外死亡。此案的處理引發了亞裔 社區領袖的抗議，他們擔心執法部門沒有認真對待針對亞裔的襲擊事件。

由於霍普肯斯與今年早些時候的第二起亞裔婦女遇襲案有牽連，舊金山警察局因此重啟了對吳豔芳案的調查。

在第二起事件中，霍普肯斯被指控於3月4日抓住一名71歲講粵語的婦女的衣領，將她推到一棵樹上，並三次擊打她的臉部。這名婦女後來因頸部、臉部和其他傷口受傷接受了治療。

霍普肯斯此前在第二起案件中被指控犯有暴力襲擊罪，可能造成重大身體傷害，以及暴力虐待老人罪，可能造成重大身體傷害。

檢察長正在尋求將這兩起案件合併，霍普肯斯在11日的傳訊中對所有指控不認罪。

吳艷芳事件發生後，當地亞裔社區領袖懇求當局和市長布里德（London Breed）提供更好的調查透明度。在公眾的壓力下，舊金山警察局（SFPD）局長史考特（Bill Scott）同意在完成對襲擊事件的調查之前，公布襲擊吳的視頻。

史考特在 3 月份的一份聲明中說：「舊金山警察局絕不容忍針對亞太裔社區的暴力行為，我們非常嚴肅地對待這些案件。吳艷芳之死是一個悲劇。我們的調查人員正在努力調查此案，這是一項公開和積極的調查。」

地檢處周三表示，儘管已提出指控，但對吳艷芳遇襲案的調查仍在進行中。

謝安宜表示，她的辦公室會根據事實和法律做出適當的指控決定，稱將竭盡全力在法庭上伸張正義，確保此案得到追究。

霍普肯斯目前仍被關押在舊金山縣監獄 ，定於20日出庭受審。